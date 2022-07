Giữa tin đồn trục trặc hôn nhân, Hari Won bất ngờ xuất hiện bên bạn thân của chồng

SVVN - Khi trên mạng rộ lên tin đồn vợ chồng đình đám nhất nhì của showbiz Việt Trấn Thành và Hari Won có trục trặc thì nữ ca sĩ vẫn không có phản ứng gì. Mới đây, Hari Won xác nhận sẽ trở lại với vai trò 'host' bên bạn thân của ông xã là Trịnh Thăng Bình trong show "sống còn" đầu tiên của Việt Nam.

Bà xã Trấn Thành là một nghệ sĩ đa năng khi hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong showbiz Việt. Ngoài là diễn viên, ca sĩ, cô còn làm MC đắt show và dẫn toàn chương trình lớn. Dù khả năng nói tiếng Việt vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng Hari Won rất cố gắng để cải thiện khả năng dẫn dắt ở các chương trình.

Khoảng thời gian vừa qua, tin đồn "từ trên trời" rớt xuống rằng hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won đang có trục trặc. Tuy vậy, đôi vợ chồng đình đám này không lên tiếng giải thích. Thay vào đó, Trấn Thành liên tục chia sẻ các video có sự xuất hiện cùng bà xã, như một cách ngầm khẳng định mọi thứ chỉ là tin đồn.

Còn Hari Won đã "đánh tiếng" trở lại với công việc khi đảm nhận vai trò 'host' của show "sống còn" đầu tiên của Việt Nam mang tên Vote for five. Đồng hành cùng Hari Won chính là người bạn thân lâu năm của Trấn Thành - Trịnh Thăng Bình.

Đây là show hiếm hoi mà Hari Won tái xuất với vai trò dẫn dắt nên rất nhiều khán giả mong chờ nhưng cũng lo lắng cô liệu có kham nổi chương trình này.

Điểm đáng chú ý, Vote for five cũng là chương trình do chồng cũ của "nữ hoàng nhạc ballad Việt" Phạm Quỳnh Anh sản xuất.

Nhà sản xuất Quang Huy vốn là tên tuổi lớn khi từng tạo nên nhiều giọng ca nổi tiếng của nhạc Việt. Sau vụ ly hôn ồn ào với Phạm Quỳnh Anh, đây là show đánh dấu sự trở lại của Quang Huy.

Netizen còn "ngỡ ngàng" với độ hoành tráng khi chương trình quy tụ nhiều tên tuổi lớn. Giám đốc âm nhạc của show chính là nhạc sĩ, nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền. Trong những năm trở lại đây, Hứa Kim Tuyền trở thành cái tên sáng giá của Vpop khi liên tục cộng tác cùng các nghệ sĩ nổi tiếng và mang đến nhiều bản 'hit'.

Bên cạnh nhạc sĩ, nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền, nhà sản xuất Touliver sẽ tham gia thực hiện một số bản phối cho các ca khúc được trình diễn trong Vote for five. Nhà sản xuất Touliver được biết đến là một trong những “phù thủy âm nhạc" của Việt Nam, người đứng sau các bản 'hit' EDM của V-pop, cùng như từng sản xuất âm nhạc cho gameshow đình đám.

Đạo diễn của chương trình Vote For Five chính là Vương Khang. Anh từng đảm nhận vai trò đạo diễn sân khấu, tổng đạo diễn của những chương trình tiếng vang như Rap Việt, Người ấy là ai, The masked singer Vietnam… Với tinh thần sáng tạo cùng kinh nghiệm dày dặn của mình, Vương Khang sẽ mang đến những sân khấu mãn nhãn cho khán giả tại show này.

Khác biệt với những show sống còn trước đây, ở Vote for five không có khái niệm “thực tập sinh" mà thí sinh phải sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu, tận dụng năng lực của mình và liên tục học hỏi để “loại bỏ" các đối thủ, chinh phục khán giả. Khán giả chính là những người quan trọng nhất nắm trong tay quyền “sinh sát” tất cả các thí sinh, bình chọn để tạo nên đội hình boygroup hoàn chỉnh.