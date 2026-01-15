Hai 'nam thần boy love' NuNew và Keng Harit 'gây sốt' hội ngộ cùng nhau, 'vũ trụ kinh dị' đình đám Thái Lan mở rộng

Dàn diễn viên "ngôi sao" cùng “chất hài” đặc trưng Thái Lan

Người đẹp và quái lạ có nhan đề tiếng Anh là Beauty and the beat, vừa công bố poster và trailer chính thức. Đặc biệt, sự góp mặt của hai "nam thần boy love" đình đám NuNew và Keng Harit khiến tác phẩm trở thành cái tên được mong đợi tại rạp Việt trong tháng Một này.

Trailer phim mở ra không gian âm nhạc vui nhộn, sôi động với ca khúc nhạc phim Magical, tượng trưng cho "bản hit" từng giúp Plaifun vụt sáng thành "ngôi sao" trong quá khứ. Mang đậm màu sắc âm nhạc thập niên 90, ca khúc gây ấn tượng bởi giai điệu tươi sáng, bắt tai, góp phần tái hiện hào quang rực rỡ của nữ diva một thời. Qua đó, trailer cũng hé lộ nhiều phân đoạn hài hước và “quái lạ” về nhóm nhạc TAKHLI.

Pitta P. - trưởng nhóm TAKHLI là rapper idol đầu tiên nổi lên từ mạng xã hội, đam mê "spotlight" và sở hữu gu thời trang táo bạo, giúp Pitta P. nhanh chóng trở thành biểu tượng xu hướng tại Thái Lan. Laila là ca sĩ “chơi hệ tâm linh”, có khả năng giao tiếp với linh hồn trên sân khấu, thậm chí là Annabelle. Copter là em út của nhóm, được mệnh danh là “hoàng tử T-pop”, với giọng hát cao đến mức có thể làm vỡ kính.

Bên cạnh đó, “sói ca” Hàn Quốc Alex Kim lại mang đến màu sắc khác biệt, với hình ảnh thân thiện, từng sinh sống tại Thái Lan khi còn nhỏ và học tiếng Thái qua YouTube. Điều này khiến giọng nói và cách dùng ngữ pháp của anh trở nên “quái lạ”, góp phần tạo nên nhiều tình huống hài hước trong phim.

Đáng chú ý, sự tham gia của NuNew cho thấy bước chuyển mình của nam diễn viên khỏi hình ảnh quen thuộc trong dòng phim boy love Thái Lan. Trước đó, NuNew từng gây dấu ấn với loạt phim: After sundown, Cutie pie the series, The next prince... khi đóng cặp cùng Zee Pruk. Với vai Copter, NuNew thử sức ở màu vai hài hước, phóng đại và giàu tính châm biếm, qua đó thể hiện nỗ lực làm mới bản thân và mở rộng phạm vi diễn xuất trên màn ảnh rộng.

Tương tự NuNew, Keng Harit cũng là gương mặt quen thuộc của dòng phim boy love Thái Lan, ghi dấu ấn với khán giả qua tác phẩm Khemjira the series nhờ hình ảnh nam tính và nét diễn tinh tế.

Trong Người đẹp và quái lạ, sự xuất hiện của Keng Harit góp phần khuấy động không khí hài hước của bộ phim, đồng thời, mối quan hệ giữa nhân vật Alex Kim và nữ chính Plaifun hứa hẹn mở ra một bí mật thú vị, mang đến những cung bậc cảm xúc bất ngờ trên màn ảnh.

Một trong những biểu tượng kinh dị của điện ảnh Thái Lan

Ra mắt đầu những năm 2000, loạt phim Chơi ngải có thể coi là một trong những biểu tượng kinh dị của điện ảnh Thái Lan, với cách khai thác đầy táo bạo, ấn tượng về những chủ đề tâm linh hấp dẫn trong văn hóa châu Á. Nhân vật ấn tượng bậc nhất bước ra từ loạt phim này phải kể tới cô giáo Panor. Đây là vai phản diện đầy mê hoặc, được thể hiện bởi diễn viên Napakpapha Nakprasitte.

Năm 2025, phần tiền truyện riêng đầu tiên về Panor đã được ra mắt và "gây sốt" khắp Thái Lan. Một năm sau, "vũ trụ kinh dị" Chơi ngải sẽ được mở rộng, với phần tiền truyện tiếp theo Panor: Tà thuật huyết ngải 2, lật mở hành trình trở thành ác nữ nổi tiếng nhất màn ảnh rộng Thái Lan của cô gái trẻ này.

Khép lại phần đầu tiên, khán giả đã được biết về xuất thân của Panor là một cô gái được sinh ra vào đúng ngày mà tà thuật trỗi dậy, khiến cô mang trong mình những khả năng đặc biệt. Panor trở thành mục tiêu để thực hiện một nghi lễ man rợ. Nhưng bằng sự dũng cảm của bản thân, cũng như sự trợ giúp của cậu bạn thuở thiếu thời Piak, Panor đã chiến thắng trong cuộc chiến cuối cùng. Cô được giải thoát và dường như mất đi ký ức về những chuyện đã xảy ra.

Phần phim tiếp theo mở ra khi Panor bắt đầu cuộc sống mới, với thân phận Fah, một nữ sinh trường Sư phạm. Sở hữu đôi mắt sáng, gương mặt khả ái, Fah nhanh chóng kết thân với những người bạn mới và cũng trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt trong trường. Thế nhưng, tất cả họ đều không biết về những gì Panor từng trải qua và một phần trong cô đã thay đổi mãi mãi.

Đoạn trailer của Panor: Tà thuật huyết ngải 2 tiếp tục “chiêu đãi” khán giả bằng những phân đoạn kinh dị nổi da gà, cùng loạt cảnh quay với phong cách “body horror” vốn đã là đặc sản của vũ trụ kinh dị đình đám này. Phim không chỉ tri ân loạt phim gốc Chơi ngải bằng việc giữ lại những chi tiết đặc sắc làm nên tên tuổi của thể loại này.

Đạo diễn Puttipong Saisrikaew sẽ tiếp tục ngồi ghế chỉ đạo cho phần phim mới này. Ông chia sẻ, cốt truyện với sự phát triển nhân vật phức tạp, khai thác sâu sự biến đổi của Panor chính là điểm tạo nên sức hấp dẫn tuyệt vời cho phần phim này. Hai diễn viên trong phần 1 là Cherpang Areekul và Jackrin Kungwankiatichai cũng sẽ trở lại trong phần phim mới.