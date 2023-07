Hành trình từ cô gái người Dao đến thủ khoa ngành Diễn viên trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

SVVN - Trần Hải Yến (sinh năm 2004) là thủ khoa của ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình khóa 42 với điểm số chuyên môn là 15,5. Trước đó, năm 2015, Hải Yến từng đạt được giải “diễn viên nhỏ tuổi xuất sắc nhất” tại cuộc thi công an xã giỏi toàn khu vực phía Bắc. Năm 2022, Hải Yến làm mẫu ảnh cho bộ ảnh “Tôn vinh vẻ đẹp nét văn hoá của người dân tộc Dao” tại Thái Nguyên và bộ ảnh may mắn đã được giải nhất.

Để có được thành tích như hiện tại, cô nàng Hải Yến chia sẻ đó là 1 sự may mắn và được định hướng từ khi cô nàng còn nhỏ. Năm 2015, Hải Yến có thi cuộc thi công an xã giỏi. Vốn có năng khiếu diễn xuất nên cô nàng đã đạt giải “Diễn Viên nhỏ tuổi xuất sắc nhất”. Đó là bước đệm để Hải Yến nỗ lực trau dồi kiến thức diễn xuất hằng ngày để đến khi năm 18 tuổi cô tự tin nộp hồ sơ vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và may mắn trở thành thủ khoa.

Khi được hỏi “Theo bạn, điều gì đã khiến bạn đạt điểm chuyên môn cao nhất ngành Diễn Viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội?”, Hải Yến không ngần ngại chia sẻ: “Mình nghĩ là do năng khiếu và tư duy. Hai yếu tố đó luôn song hành.

Hồi còn học cấp 3, mình đã nghiên cứu cách thi vào trường Sân khấu Điện ảnh thông qua facebook, google. Sau đó, mình đã quan sát chuyển động cuộc sống xung quanh diễn ra hằng ngày. Mình xem biểu cảm, cách ứng xử với từng người với từng nghề nghiệp để ghi chép lại và thực hiện vai diễn của mình.

Để thi đỗ vào trường, mình cần phải chuẩn bị tiểu phẩm và tự tập luyện ở nhà. Từ việc phát hiện ra chất riêng, sau đó cần khắc phục nhược điểm, nâng cao ưu điểm và tập luyện hằng ngày.

Mình có tư duy cộng thêm phần năng khiếu diễn xuất, ứng xử, ứng biến thì không ngại khó khăn gì.”

Ngoài ra, Hải Yến cũng chia sẻ thêm gia đình chính là nguồn động lực to lớn nhất giúp cô phát triển bản thân khi theo đuổi đam mê trở thành diễn viên. Hải Yến tâm sự: “Mình biết trên con đường để trở thành diễn viên chuyên nghiệp sẽ có không ít khó khăn và cũng rất ít người thành công trên con đường này. Nhưng vì mình thích nó, yêu nó và thật sự muốn nắm lấy nó nên bản thân quyết định theo đuổi đam mê. Mình cũng cảm thấy rất may mắn vì có gia đình luôn ủng hộ. Mình tin rằng, nếu bản thân cố gắng hoàn thiện từng ngày thì chắc chắn sẽ có lúc hái được quả ngọt.”

Với Trần Hải Yến, động lực khiến cô đạt được thành tích này phần lớn đến từ sự động viên của gia đình. Bố mẹ và chị gái Hải Yến luôn ủng hộ và định hướng cho cô một đường đi đúng đắn nhất. Bản thân cô nàng 10X cảm thấy thật sự may mắn khi trên con đường tới ước mơ luôn có bóng dáng của gia đình.

Sở hữu nguồn năng lượng tích cực, Hải Yến luôn hướng bản thân đến những điều tốt đẹp, hoàn thiện mình từng ngày, không ngần ngại trước những thử thách, chông gai. Câu châm ngôn yêu thích và cũng là kim chỉ nam trong cuộc sống của Hải Yến là “Học thầy, học bạn, vô vạn phong lưu. Việc của bạn là nỗ lực hết mình còn lại trái đất sẽ lắng nghe bạn.” Cô nàng hiểu rằng, cuộc sống không bằng phẳng, muốn đạt được thành công phải không ngại trải qua khó khăn.

Hiện nay ngoài việc là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, Hà Nội, Hải Yến còn làm người mẫu tự do. Cô nàng khá đa di năng khi hóa thân vào nhiều bộ ảnh khác nhau, thể hiện được thông điệp của bức ảnh. Có lúc hóa thân thành cô nàng trong trẻo, lúc thì sexy, lúc lại trở thành cô gái người Dao dịu dàng mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Thế nhưng, Hải Yến cũng không “ngủ quên trong chiến thắng”. Năm 2022, Hải Yến đạt điểm chuyên môn cao nhất ngành Diễn viên nhưng cô nàng vẫn cố gắng giữ vững phong độ. Chính vì vậy, trong quá trình học tập Hải Yến liên tiếp đạt top đầu về thành tích điểm số của 2 kỳ học năm nhất. Điều này minh chứng cho sự cố gắng học tập cùng thái độ nghiêm túc với ngành nghề mà cô nàng yêu thích.

Với những kết quả đáng tự hào này, Hải Yến khá khiêm tốn và cảm thấy bản thân cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Cô luôn trau dồi thêm kiến thức chuyên môn, khả năng diễn xuất và không ngại va chạm với những thử thách thực tế.

Trong tương lai, Hải Yến tiếp tục duy trì công việc mẫu ảnh tự do để vừa để có thêm thu nhập, vừa trau dồi kinh nghiệm trước ống kính. Đồng thời, cô nàng phấn đấu theo đuổi đam mê với diễn xuất, không ngừng nỗ lực mỗi ngày để tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.