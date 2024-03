Hãy cống hiến bằng một trái tim nhiệt huyết

Một số thành tích nổi bật của Tường Vi: Trong học tập: - Sinh viên Xuất sắc năm học 2022-2023; - Giải Ba NCKH cấp Khoa năm 2022-2023; - Giải nhất Cuộc thi One Speech One Chance 2023 do ALSA Vietnam tổ chức; - Quán quân Đấu Trường tranh biện 2023; Trong các hoạt động Đoàn - Hội - Giấy khen của Đoàn phường 3 Quận 3 về hoạt động tình nguyện Mùa hè Xanh 2022; - Giấy khen của Đoàn phường Cát Lái quận 2 về hoạt động tình nguyện Xuân tình nguyện 2023; - Giấy khen của Quận Đoàn Tân Bình về hoạt động tình nguyện Mùa hè Xanh 2023; - Giấy khen của Đoàn phường Cát Lái quận 2 về hoạt động tình nguyện Mùa hè Xanh 2023; - Giấy khen của Hiệu trưởng về hoạt động tình nguyện Mùa hè Xanh 2023.