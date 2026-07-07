'Yersin trong tôi - Góc nhìn PR': Hành trình trưởng thành qua bộ ảnh tốt nghiệp của nữ sinh Đà Lạt

SVO - Không chọn những địa điểm check-in lung linh nổi tiếng của thành phố sương mù, Phạm Thị Bích Ngọc (ngành Quan hệ công chúng, trường Đại học Yersin Đà Lạt) đã chọn chính mái trường gắn bó suốt thanh xuân để thực hiện bộ ảnh tốt nghiệp 'độc bản'. Với tên gọi 'Yersin trong tôi - Góc nhìn PR', bộ ảnh không chỉ là thước phim lưu giữ khoảnh khắc trưởng thành đong đầy cảm xúc, mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh, tư duy nhạy bén và ngọn lửa đam mê cháy bỏng của một người trẻ trước cánh cửa bước vào đời.

Phạm Thị Bích Ngọc theo học ngành Quan hệ công chúng (PR), trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Phạm Thị Bích Ngọc (sinh ra và lớn lên tại Lâm Đồng) luôn mang trong mình khát khao quảng bá những giá trị văn hóa và năng lượng tích cực đến cộng đồng. Không chỉ sở hữu tư duy nhạy bén của một người làm PR tương lai qua các dự án cá nhân và hoạt động sáng tạo nội dung số, Bích Ngọc còn gây ấn tượng bởi chiều sâu tình cảm. Thay vì chọn những địa điểm check-in lung linh nổi tiếng của thành phố sương mù, cô chọn lưu giữ khoảnh khắc trưởng thành tại nơi gắn bó suốt thanh xuân.

Bích Ngọc chia sẻ: "Đà Lạt có vô vàn cảnh đẹp, nhưng với mình, không nơi nào thay thế được mái trường Yersin. Nơi đây không chỉ nuôi dưỡng ước mơ, trang bị kiến thức chuyên môn, mà từng góc sân, giảng đường đều in dấu kỷ niệm vô giá. Chọn trường làm bối cảnh bộ ảnh là cách mình tri ân và lưu giữ trọn vẹn dấu mốc trưởng thành ngay tại nơi mọi thứ bắt đầu".

Bích Ngọc luôn mang trong mình khát khao quảng bá những giá trị văn hóa và năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Lời bộc bạch ấy không chỉ là tình cảm cá nhân, mà còn khơi gợi nguồn cảm hứng mạnh mẽ về giá trị tinh thần cao đẹp, mà một môi trường giáo dục có thể khắc ghi vào cuộc đời mỗi con người.

Bộ ảnh tốt nghiệp của Bích Ngọc được đặt tên là "Yersin trong tôi - Góc nhìn PR" – một cái tên vừa gợi cảm xúc cá nhân, vừa định vị rõ ràng ngành mà cô đang theo đuổi.

Câu chuyện trưởng thành được dệt nên qua sự biến hóa của những bộ trang phục. Từ chiếc váy bồng bềnh thanh lịch hòa cùng dải sash xanh nhẹ nhàng mang tên Phạm Thị Bích Ngọc – hiện thân của những bước chân bỡ ngỡ ngày đầu tựu trường, cho đến sắc áo cử nhân trang trọng, minh chứng cho một người trẻ tự tin, sẵn sàng bước vào đời. Sự chuyển đổi ấy không đơn thuần là thay đổi diện mạo, mà là hành trình bứt phá về tư duy, tri thức và bản lĩnh của Bích Ngọc qua từng cột mốc thanh xuân. Các góc chụp trong bộ ảnh cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, đan xen giữa nét mơ mộng, trong trẻo tự nhiên và sự kiêu hãnh, phóng khoáng.

Thay vì chọn những địa điểm check-in lung linh nổi tiếng của thành phố sương mù, Bích Ngọc chọn lưu giữ khoảnh khắc trưởng thành tại nơi gắn bó suốt thanh xuân.

Trường Đại học Yersin Đà Lạt vốn nổi tiếng với nhiều góc check-in đẹp như khu giảng đường, những mảng tường xanh hay hành lang ngập nắng. Tuy nhiên, nơi mà Bích Ngọc yêu thích và gắn liền với kỷ niệm sâu sắc nhất trong suốt những năm học lại là không gian trước bức tượng Bác sĩ Alexandre Yersin, ngay lối vào tòa nhà chính của trường.

Bích Ngọc chia sẻ: "Suốt những năm tháng sinh viên, đây là hình ảnh đầu tiên đón mình mỗi ngày đến lớp, mang lại cảm giác thân thuộc và nuôi dưỡng trong mình lòng tự hào lớn, khi được học tập dưới mái trường mang tên ông. Việc được đứng trước biểu tượng này, trong bộ lễ phục tốt nghiệp, đối với mình là khoảnh khắc ý nghĩa và trọn vẹn nhất".

Bộ ảnh tốt nghiệp của Bích Ngọc được đặt tên là "Yersin trong tôi - Góc nhìn PR".

Khi được hỏi về ba từ gói gọn tinh thần của sinh viên PR Yersin qua bộ ảnh này, Bích Ngọc đã không ngần ngại chọn: "Sáng tạo - Bản lĩnh - Nhiệt huyết". Không chỉ mô tả tinh thần của riêng Bích Ngọc, mà còn phản ánh hình ảnh chung của một thế hệ sinh viên truyền thông – những người trẻ năng động, đầy khát vọng và sẵn sàng chinh phục mọi thử thách.

Nhìn lại hành trình từ một tân sinh viên đầy bỡ ngỡ cho đến khi đứng trước ống kính với tư cách là một cử nhân tương lai, Bích Ngọc cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trường Đại học và thành phố Đà Lạt thơ mộng đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình con người cô.

Sau cột mốc tốt nghiệp quan trọng này, Bích Ngọc đã có những định hướng cụ thể cho sự nghiệp truyền thông của bản thân. Cô đặc biệt quan tâm đến mảng xây dựng chiến lược thương hiệu và phát triển nội dung số – hai lĩnh vực đang bùng nổ và có nhiều tiềm năng trong bối cảnh truyền thông hiện đại.

Về việc lựa chọn nơi làm việc, Đà Lạt luôn giữ một vị trí vô cùng đặc biệt trong tim của Bích Ngọc. Cô khẳng định, sẽ tiếp tục triển khai các dự án truyền thông quảng bá văn hóa, du lịch tại đây, góp phần phát triển quê hương mình. Tuy nhiên, là một người trẻ làm truyền thông, cô cũng không ngần ngại đón nhận những thử thách mới ở những thành phố lớn năng động khác để cọ xát, học hỏi và làm phong phú thêm tư duy nghề nghiệp của bản thân. Đây là một quan điểm rất thực tế và cần thiết đối với những người trẻ trong bối cảnh toàn cầu hóa, nơi cơ hội nghề nghiệp không giới hạn ở một địa điểm duy nhất.

Đối với Bích Ngọc: "Cột mốc tốt nghiệp không phải là điểm kết thúc, mà là bệ phóng để mình vững đà cất cánh trên con đường phía trước". Thể hiện tinh thần không ngừng học hỏi, không ngừng phấn đấu và luôn sẵn sàng đối mặt với tương lai đầy hứa hẹn.

(Ảnh: NVCC)