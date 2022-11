Hội tụ những rapper nữ có tiếng trong K-pop nhưng 'The Second World' kết thúc thê thảm với tỷ suất thấp kỷ lục

SVVN - "The Second World" do JTBC hội tụ nhiều tên tuổi Rapper nữ của K-pop như Moonbyul (MAMAMOO), Exy (WJSN), Joo E (MOMOLAND)... đã diễn ra đêm chung kết. Dù được kỳ vọng nhưng chương trình lại rơi vào cảnh "flop" với tỷ suất lượt xem cho đêm chung kết vô cùng thấp, chỉ 0,3%.

Vòng chung kết của The Second World - sàn đấu đọ kỹ thuật thanh nhạc của các nữ rapper, đã được tổ chức trực tiếp tại KINTEX ở Ilsan. Moon Byul (MAMAMOO), Mimi (Oh My Girl), Exy (WJSN), Joo E (MOMOLAND) và Moon Sua (Billlie) là những ứng cử viên cho ngôi vị quán quân.

Điểm số tích lũy của vòng cuối cùng đã được đặt lại và người chiến thắng cuối cùng, được đánh giá dựa trên 40% bỏ phiếu của khán giả từ trước (4.000 điểm) và 60% bỏ phiếu trực tiếp qua tin nhắn (6.000 điểm). Quán quân sẽ nhận được đặc quyền biểu diễn solo sân khấu đặc biệt tại Lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 37 và bản phát hành OST cho một bộ phim truyền hình của JTBC.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán khi Moon Byul lên ngôi quán quân với 4157 điểm. Chiến thắng của Moon Byul rõ ràng tới mức các thí sinh khác đã nói “Dù sao thì người chiến thắng cũng là Moon Byul thôi”. Moon Byul đã trình diễn ca khúc Rest, làm say lòng khán giả với niềm đam mê vô song mà nữ thần tượng thể hiện. Moon Byul phát biểu khi nhận giải: "Các thành viên nhóm tôi, người hâm mộ của tôi và đội ngũ sản xuất của The Second World đã cho tôi sức mạnh. Tôi sẽ cho các bạn thấy nhiều điều tốt hơn nữa với tư cách là một ca sĩ trong tương lai”.

Mặt khác, Exy đứng ở vị trí thứ hai, với 2.287 điểm. Exy có biệt danh là “Exy Sexy Megan Foxy Eight Color Joshi” vì cô chưa bao giờ biểu diễn cùng một concept hai lần. Ca khúc Birthday Party do chính tay cô nàng chắp bút được Exy lựa chọn thể hiện.

Mimi, với 1.682 điểm, đứng vị trí thứ ba, người đã cố gắng đứng trên sân khấu một mình lần đầu tiên vào năm thứ 8 kể từ khi ra mắt, không ngừng thử những điều mới trong mỗi vòng thi, bao gồm DJ, nhảy hiện đại, cappella và tap dance. Nữ thần tượng đã lên sân khấu với “The Original”, thể hiện sự độc đáo đặc biệt của mình với tư cách là một nghệ sĩ solo.

Joo E và Moon Soo Ah lần lượt xếp thứ tư và thứ năm, với 998 và 876 điểm. Joo E, người không thể vượt qua sự căng thẳng vì lo lắng và sợ hãi nhưng đã vượt qua nỗi sợ hãi và tiến thêm một bước, thú nhận rằng cô ấy cảm thấy “rất có tổ chức và trưởng thành”. Cô ấy đã biểu diễn NOW, đây là một bài hát thể hiện sự tự tin của cô ấy, và Joo E cuối cùng đã bật khóc sau khi kết thúc sân khấu. Moon Soo Ah, người có giọng hát "lạ" khiến cô luôn sợ hát, đã tự tin vào giọng hát của mình sau khi nghe rằng giọng khàn tự nhiên là thế mạnh của chính cô. Quá trình vượt qua nỗi sợ hãi của cô đã được hòa vào bài hát The Magic! An.

Dù nhận được sự đầu tư lớn, những thí sinh tham gia cũng là những thần tượng đã có vị trí đứng trong giới và nội dung tương đối mới lạ, nhưng The Second World không nhận được sự chú ý như kỳ vọng.

Cả mùa chương trình diễn ra với tỷ suất lượt xem "lay lắt" qua từng tập, cho đến vòng chung kết, tỷ suất còn giảm xuống mức vô cùng báo động, chỉ vẻn vẹn 0,3%. Thậm chí có rất nhiều người còn không hề biết có sự tồn tại The Second World.