Hương Giang lên tiếng về hoài nghi mời Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng ngồi ‘ghế nóng’ để ‘nâng cấp' bản thân

SVVN - Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang và Lan Khuê vừa có cuộc hội ngộ khiến dân tình 'dậy sóng'.

Mới đây, bốn ‘mỹ nhân’ hàng đầu showbiz Việt: Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang và Lan Khuê vừa có dịp hội ngộ. Cả bốn người đẹp sẽ ngồi ‘ghế nóng’ chương trình The new mentor, hiện rất được công chúng quan tâm.

Trong cùng một khung ảnh, mỗi ‘mỹ nhân’ lại mang đến thần thái nhan sắc khác nhau. Các ‘chị đại’ của làng thời trang cho thấy sức hút của mình, khiến netizen không ngừng nhắc đến trong lần tái hợp này.

Là ‘người mới' so với ba đàn chị, Lan Khuê bày tỏ sự hào hứng. Cô cho biết, đã lâu không tham gia các chương trình thời trang do bận kinh doanh và chăm sóc gia đình, nhưng khi nhận được lời mời từ nhà sản xuất, cô đã suy nghĩ kỹ lưỡng để đi đến quyết định nhận lời tham gia. Theo Lan Khuê, việc hội ngộ Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng ở chương trình này khiến cô an tâm, vì cô từng có cơ hội làm việc với họ nên phần nào hiểu tính cách, con người họ. Hiện, cô mang tâm lý thoải mái để cùng ba đàn chị chuẩn bị bước vào phần ghi hình cho chương trình.

Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà nhận định việc có thêm Lan Khuê trên ghế huấn luyện viên sẽ càng khiến chương trình thêm thú vị, vì trong mắt cô, Khuê là một người đẹp có bản lĩnh. Tuy nhiên, cô cho rằng thách thức lớn nhất là việc bốn gương mặt đã quen thuộc này sẽ làm gì để chương trình hấp dẫn.

Thanh Hằng thì cho rằng, cả bốn 'super mentor' này chắc chắn sẽ không ai chịu thua ai, nhưng trên tất cả, bốn người đều cố gắng để dùng các kỹ năng, kinh nghiệm của mình cũng như chiến lược để hỗ trợ các thí sinh có định hướng nghề nghiệp rõ hơn. "Hấp dẫn, văn minh, trưởng thành là những gì show muốn mang đến", Thanh Hằng nói.

Về phía Hương Giang, nhận nhiều hoài nghi về việc mời Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng để ‘nâng cấp' level cho bản thân, cô khẳng định không bao giờ có chuyện đó. Cô nói, chương trình sẽ diễn ra công bằng, và không có sự ưu ái nào dành cho đội Hồ Ngọc Hà hay Thanh Hằng, mà thí sinh sẽ chiến thắng bằng chính thực lực của họ. Hương Giang cảm nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả dành cho chương trình trong những ngày qua, nên cô hứa không làm họ thất vọng.