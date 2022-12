Jung Kyung Ho phản ứng trước nghi vấn bạn gái 10 năm Sooyoung SNSD quảng cáo thiết kế 'fake'

SVVN - Gần đây, cư dân mạng đã phát hiện ra những điểm tương đồng trong thiết kế của nhãn hàng E.b.m do Sooyoung (SNSD) làm đại diện với thiết kế đặc trưng của Valentino và Dior.

Sau khi rời SM Entertainment, "cô nàng chân dài" Sooyoung (SNSD) tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân dưới tư cách diễn viên và người mẫu. Sooyoung không chỉ trở thành đại diện cho những nhãn hàng cao cấp mà cũng đặc biệt tập trung phổ biến hình ảnh cá nhân với những thương hiệu thời trang trong nước.

Tuy nhiên, gần đây cư dân mạng đã phát hiện ra, một trong những thương hiệu thời trang địa phương mà Sooyoung đang làm đại diện - E.b.m, đã có thiết kế "đạo nhái" tương đối rõ ràng với Valentino và Dior. Nhiều người lo lắng hình ảnh và uy tín của nữ thần tượng rất có thể sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi chuyện này.

E.b.m là thương hiệu theo tinh thần tao nhã, thanh lịch và tối giản. Những thiết kế của hãng chủ yếu được làm từ chất liệu vải tweed và len, phù hợp với thời tiết tại Hàn Quốc.

Những thiết kế nghi vấn đạo nhái xuất hiện trong bộ sưu tập What She Say. Trước tiên là chiếc áo đen bên trong của Sooyoung, dù chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đủ để những "con chiên thời trang" nhận ra sự tương đồng thiết kế với mẫu áo đến từ Valentino.

Không những một mà "đạo" hẳn hai thiết kế một lần khi người ta tiếp tục phát hiện ra một sản phẩm khác cũng có dấu hiệu đạo nhái trong cùng bộ sưu tập này.

Với mẫu áo len Sooyoung diện trong ảnh dưới, có thể nhận thấy rõ ràng chi tiết ngôi sao đặc trưng của Dior đã được E.b.m "bê sang" nguyên vẹn. Font chữ in tên hãng bố cục giữa hai đường kẻ cũng không khác gì so với bản gốc.

Những hình ảnh quảng bá cho hai sản phẩm này đã được đích thân Sooyoung đăng tải trên Instagram cá nhân và được E.b.m đăng lại ngay sau đó.

Người hâm mộ cho rằng, dù Sooyoung có biết đây là sản phẩm đạo nhái hay không, thì một khi đã ký hợp đồng và trở thành người đại diện, Sooyoung cần hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm quảng bá sản phẩm như đã cam kết. Đây là lỗi thuộc về nhà sản xuất, khi đã không kiểm duyệt kỹ càng trong khâu thiết kế.

Những người yêu quý Sooyoung cũng vô cùng lo lắng khi phát hiện ra "sự cố" này. Nếu thực sự cô đã quảng bá cho một sản phẩm đạo nhái, thì những nhãn hàng cao cấp sẽ khó xây dựng ấn tượng tốt, rất ảnh hưởng đến con đường phát triển thời trang sau này.

Thời điểm hiện tại, Sooyoung đang trong quá trình quảng bá cho bộ phim truyền hình Fanletter, Please. Đây là một bộ phim hài lãng mạn, Sooyoung trong vai Han Kang Hee, một nữ diễn viên hạng A đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Yoon Bak đóng vai mối tình đầu của Han Kang Hee, Bang Jung Suk, một người cha đơn thân tận tụy có cô con gái nhỏ đang chiến đấu với bệnh bạch cầu. Để bảo vệ trái tim trong sáng của con gái mình, là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Han Kang Hee, ông đã viết những bức thư giả danh Hang Kang Hee gửi cho người hâm mộ để giúp con gái mình vui vẻ.

Mải mê với sự nghiệp nhưng điều ở Sooyoung được công chúng quan tâm nhất là thời điểm nữ thần tượng về chung một nhà với diễn viên Jung Kyung Ho. Mối tình 10 năm được tất cả mọi người ngưỡng mộ mãi vẫn chưa đi đến một cái kết đẹp khiến ai cũng "sốt ruột".

Trước sự "thúc ép" từ dư luận, mới đây Jung Kyung Ho đã chia sẻ: "Sooyoung là người duy nhất trong cuộc đời tôi... Chúng tôi chưa nói chuyện chi tiết về đám cưới. Đến đúng thời điểm, mọi chuyện sẽ tự khắc diễn ra".