Karik 'khớp nhạc' cùng Only C, giải thoát chính mình khỏi 'mối tình độc hại'

SVVN - Ca khúc mới được cho là những trải lòng của Karik về một vấn đề nhức nhối trong tình yêu mà không phải ai cũng dám nói.

Mới đây, rapper Karik chính thức cho ra mắt MV Mời người kế tiếp, đánh dấu sự trở lại của “cặp bài trùng” Karik - Only C sau một năm kể từ bản hit Có chơi có chịu. Đối lập với hình tượng trầm ổn, suy tư trong Bạn đời vừa trình làng ít lâu, Karik ngông cuồng, bất cần đã quay lại, cùng một sản phẩm đầy tính giải trí dành cho các khán giả lần này.

Trong lần 'khớp nhạc' mới nhất với Only C này, Karik đã gây ấn tượng cùng tạo hình mạnh mẽ với mái tóc bạch kim, đôi mắt thăm thẳm cùng nhiều trăn trở. Nam rapper tâm sự: "Ca khúc này tôi viết về một chàng trai trải qua những ngày tháng chênh vênh cùng một mối quan hệ độc hại. Sau nhiều đắn đo, anh ta lựa chọn bước ra khỏi nó một cách dứt khoát vì đã nhìn thấu những gian dối, sự thực dụng của người mình yêu".

Bản phối sôi động đi cùng những câu “punchline” dồn dập, gai góc từ Karik, kết hợp với giai điệu bắt tai của phần điệp khúc do Only C chắp bút, dễ dàng khiến khán giả ấn tượng và ngân nga theo bài hát. Khán giả nhận xét, phải chăng đây chính là câu chuyện có thật ngoài đời của Karik, thứ đã khiến cho anh trở nên bất ổn trong đêm chung kết Rap Việt 2023?

Trước đó, sự thành công của Bạn đời đã giúp Karik ghi điểm trong lòng khán giả với hình tượng trưởng thành, điềm tĩnh cùng âm nhạc sâu lắng và đầy ý nghĩa. Luôn là 'cặp bài trùng' trong âm nhạc khi cùng nhau tạo nên không ít bản 'hit' nức tiếng như Anh không đòi quà, Có chơi có chịu... Karik và Only C hứa hẹn lại một lần nữa khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc cùng ca khúc mới. Hiện tại, Mời người kế tiếp vừa được trình làng hội tụ đầy đủ các yếu tố cho một sản phẩm giải trí vào dịp cuối năm, với tạo hình và giai điệu ấn tượng.

Năm 2023 là một năm đánh dấu nhiều sự trải nghiệm của Karik trong quá trình hoạt động nghệ thuật, từ lúc anh trở lại Rap Việt Mùa 3 với vai trò Ban giám khảo, thử sức với vai diễn trong phim điện ảnh Chiếm đoạt sắp được ra mắt cùng cô bạn thân Miu Lê, đến việc trình làng liên tiếp hai sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu, hoành tráng với phong cách đối lập… Tất cả những nỗ lực, chăm chỉ của nam rapper đều gắn liền với hình ảnh của một người nghệ sĩ nghiêm túc, không chỉ thể hiện được sự đa dạng của bản thân, mà còn thỏa mãn được những nhu cầu thưởng thức khác nhau của khán giả.