Karina, vẻ đẹp tạo 'cơn sốt' hơn cả AI

Tuệ Nghi
SVO - Karina nhóm aespa đã áp đảo sự chú ý của mọi người bằng vẻ ngoài phi thực tế của mình.

Vào ngày 26/4, Karina đã đăng một số bức ảnh gần đây lên SNS của mình mà không có bất kỳ bình luận nào.

Trong bức ảnh được công bố, Karina khoe vẻ quyến rũ thể thao khi mặc áo tank top màu nâu và quần đùi với phông nền là Thượng Hải. Khí chất độc đáo nổi bật trong phong cách thoải mái của áo khoác đen và mũ lưỡi trai.

Đặc biệt, thân hình săn chắc và tỷ lệ hoàn hảo của Karina khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chỉ riêng tư thế tự nhiên đã tạo ra một bầu không khí giống như một bức tranh. Vẻ ngoài mảnh khảnh và đôi mắt mơ màng phi thực tế đến mức khiến người ta liên tưởng đến một nhân vật được tạo ra bằng AI.

Bầu không khí tinh tế độc đáo của Karina kết hợp với cảnh quan thành phố cũng thu hút sự chú ý. Phản ứng của người hâm mộ tỏ ra vô cùng thích thú: Trông giống như một nhân vật trong game live-action; AI tự tạo hình ảnh; Ngay cả trang phục thể thao cũng trở thành họa báo... Karina đang thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình giải trí thực tế Agents of Mystery (Đội điều tra bí ẩn) mùa 2 trên Netflix, phát sóng từ ngày 27/2/2026.

Trong khi đó, aespa sẽ phát hành album dài thứ 2, "LEMONADE" vào ngày 29/5. Trước đó, chuyến lưu diễn aespa "LIVE TOUR 2026-27 - SYNK : aeXIS LINE" (phần sau của tour 2025-26) dự kiến bao gồm nhiều khu vực, bắt đầu bằng các đêm diễn tại Seoul vào tháng 8/2026 và kéo dài đến châu Mỹ (tháng 9 - 10/2026) và châu Âu (tháng 1/2027). Trước đó, nhóm kết thúc chuỗi dome tour tại Nhật Bản vào 25 - 26/4/2026.
Xem thêm

Cùng chuyên mục