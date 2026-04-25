Hyeri thu hút sự chú ý với câu chuyện cảm động đằng sau 7 năm

SVO - Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hyeri đang thu hút sự chú ý trở lại nhờ một cử chỉ đầy tình cảm dành cho đội ngũ nhân viên lâu năm của mình, sau khi cô đăng tải một video trên YouTube ghi lại chuyến đi đặc biệt đến Maldives.

Hyeri đã đăng tải một video có tiêu đề: "Điểm đến trong mơ của tôi, Maldives… Cuối cùng tôi cũng đã đến được" trên kênh YouTube của mình. Trong video, cô chia sẻ hành trình mà mình hằng mong đợi đến điểm đến nhiệt đới này, điều mà cô đã nhiều lần mô tả là giấc mơ cá nhân của mình.

Bày tỏ sự phấn khởi, Hyeri tiết lộ rằng, chuyến đi mang ý nghĩa sâu sắc hơn cả sự thỏa mãn cá nhân. Cô mời đội ngũ làm tóc và trang điểm lâu năm của mình cùng tham gia, giải thích trên đường đến sân bay: “Họ đã làm việc rất chăm chỉ, và tôi muốn cùng họ tạo nên những kỷ niệm vui vẻ.”

Sau một hành trình dài khoảng 17 tiếng, Hyeri đã đến Maldives và rõ ràng rất xúc động trước phong cảnh nơi đây. “Giờ thì tôi hiểu tại sao mọi người lại đến đây hưởng tuần trăng mật rồi,” cô nói, trầm trồ trước vẻ đẹp xung quanh. Mặc dù ban đầu lo lắng về thời tiết, nhưng nỗi lo của cô nhanh chóng tan biến khi bầu trời trong xanh xuất hiện. Ngước nhìn lên, cô thừa nhận: “Tôi cảm thấy như mình sắp khóc,” thể hiện cảm xúc chân thật của mình.

Tuy nhiên, câu chuyện gây xúc động nhất liên quan đến việc gia hạn hợp đồng của Hyeri. Một nhân viên đã làm việc với cô ấy 7 năm tiết lộ: “Khi hợp đồng của cô ấy sắp hết hạn, mọi người đều lo lắng. Nhưng khi cô ấy gia hạn, cô ấy đã từ bỏ khoản tiền thưởng khi ký hợp đồng và chia đều cho các nhân viên như tiền thưởng. Chúng tôi đã cùng nhau khóc. Từ đó, chúng tôi cảm thấy không thể nào rời đi được”. Nghe những câu chuyện này, Hyeri ban đầu có vẻ ngại ngùng, chỉ mỉm cười khiêm tốn.