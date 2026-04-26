S-line khó tin của Kim Hye Soo

SVO - Bạn có thể mặc áo tắm toàn thân kín đáo mà vẫn 'nóng bỏng' như thế này giống Kim Hye Soo?

Nữ diễn viên Kim Hye Soo đã gây ấn tượng với mọi người bằng thân hình hoàn hảo và khả năng tự quản lý phi thường.

Vào ngày 25/4, Kim Hye Soo đã phát hành một đoạn video cô tập thể dục dưới nước, thông qua SNS của mình. Trong video được tải lên mà không có bất kỳ lời giải thích nào, nữ diễn viên thu hút sự chú ý bằng cách đạp xe và tập thể dục dưới nước.

Điều gây chú ý hơn bất cứ điều gì là đường nét cơ thể hoàn hảo của Kim Hye Soo trong bộ áo tắm toàn thân có hoa văn sặc sỡ. Ngay cả trong bộ áo tắm bó sát, kín đáo, vóc dáng thon gọn và những đường nét rắn chắc vẫn lộ ra, tạo nên sự quyến rũ thật sự khiến người người 'ghen tỵ'. Thân hình 55 tuổi của cô thu hút sự ngưỡng mộ của toàn bộ cõi mạng: Cô ấy 55 tuổi đây ư?; Bộ đồ bơi vừa vặn độc nhất vô nhị; Trình quản lý cơ thể thật khác biệt; Chỉ có Kim Hye Soo mới có thể mặc được bộ đồ bơi toàn thân như vậy mà vẫn nóng bỏng và gợi cảm...

Đặc biệt, cách cô ấy tiếp tục tập luyện với tư thế vững vàng ngay cả khi dưới sức cản của nước cho thấy kết quả của việc quản lý thể lực nhất quán chứ không chỉ là quản lý hình dáng cơ thể đơn giản.

Kim Hye Soo hiện đang quay bộ phim "Affairs Not the Only Secret" dự kiến ra mắt trong năm 2026 cùng Cho Yeo Jung, Kim Ji Hoon, Kim Jae Chul. Kim Hye Soo sẽ vào vai Gyeong Hui, một người có ảnh hưởng và là chủ doanh nghiệp được yêu mến nhờ hình ảnh đáng yêu của gia đình cô. Bộ phim xoay quanh cặp đôi có ảnh hưởng, nổi tiếng nhờ khắc họa một gia đình hạnh phúc và cặp vợ chồng bác sĩ hàng xóm đang vướng vào một vụ ly hôn đầy bùn lầy. Nó mô tả một bộ phim hài đen về xung đột nối tiếp giữa hai cặp đôi vượt ra ngoài từ khóa 'ngoại tình' và bị lôi kéo vào một bí mật lớn, không thể kiểm soát.

​