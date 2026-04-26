'Nam thần màn ảnh' Võ Điền Gia Huy tiết lộ thực hiện cảnh hành động trong 14 giờ đến nỗi gần như 'tắt nguồn'

SVO - Võ Điền Gia Huy nói về cảnh khó và xúc động nhất khi tham gia bộ phim 'gây sốt' thời gian qua 'Vì mẹ anh phán chia tay'.

Gây ấn tượng với phân cảnh hành động gay cấn, đạo diễn Vũ Khắc Tuận tiết lộ, trận chiến cuối cùng trong phim là thử thách lớn đối với anh: “Tôi nghĩ, mình không phù hợp làm phim kinh dị hay hành động nên đã rất lo lắng và xin tăng thời gian ghi hình. Đó không phải thế mạnh nên phải làm hơi chậm và kỹ hơn một chút”.

Võ Điền Gia Huy cũng đồng tình, xem đây là cảnh quay khó khăn khi không có nhiều thời gian tập luyện pha hành động do lịch trình gấp rút: “Đến set là tôi biên bài cùng các anh chị rồi tập với máy luôn, trong một đêm từ 3h chiều đến 5h sáng hôm sau”.

“5h sáng, đến cảnh ngất xỉu là đúng nghĩa tôi xỉu thật luôn, nằm lê lết ở đó. Mọi người lôi đi đâu thì tôi nằm ở đó, không chống cự nổi”, nam diễn viên cho biết, anh gần như kiệt sức sau khi hoàn thành set quay “nặng đô”.

Bên cạnh yếu tố kịch tính, những khoảnh khắc xúc động trong Vì mẹ anh phán chia tay vẫn là điểm chạm ghi dấu với khán giả. Trần Ngọc Vàng chia sẻ, anh đặc biệt yêu thích diễn xuất các phân đoạn về gia đình, trong đó cảnh mất ba do diễn viên Trung Lùn đảm nhận là đáng nhớ nhất: “Tôi và anh Trung Lùn rất thân với nhau trong quá trình làm việc. Anh hỗ trợ tôi nhiều về cảm xúc, quay ít nhưng khóc rất nhiều. Hai anh em khóc xong còn selfie, mắt ai cũng sưng hết”.

Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy nghẹn lòng khi nhắc đến cảnh gặp lại ba và cả chuyến xe bi kịch trong mơ giữa ranh giới sinh tử: “Dù không có thoại nhưng tôi cảm nhận được sự lạc lõng bất chợt, một viễn cảnh và nỗi đau bị lặp lại. Nó khiến tôi hụt hẫng và cô đơn, không khóc lóc nhưng lại có một nỗi buồn trong lòng rất nhiều”.

“Anh Quang Thảo đúng nghĩa người bố hiền lành thương con. Dù trước đó chưa quay chung và chỉ có duy nhất hai cảnh cùng nhau, nhưng sự dịu dàng ở anh khiến tôi tin đây là bố của mình. Nếu người bố này mất đi thì mình sẽ buồn lắm”, nam diễn viên nói thêm về bạn diễn.