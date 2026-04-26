'Cơn bão' K-pop đổ bộ Nhật Bản

SVO - 'Cơn bão cuối tuần K-pop' đang 'càn quét' khắp Tokyo, Nhật Bản với TVXQ, TWICE, aespa và DAY6.
Các ngôi sao K-pop thế hệ thứ 2 đến thứ 4 dự kiến sẽ tổ chức concert lớn tại Tokyo vào cuối tuần này và đầu tuần sau, thu hút hơn 500.000 người hâm mộ, chứng tỏ mức độ phổ biến của K-pop ở Nhật Bản.
Xét rằng nó diễn ra cùng lúc, đây là bằng chứng cho thấy mỗi cơ sở người hâm mộ không hề trùng lặp. Có thể phân tích rằng chiến lược sở hữu fandom đa dạng bằng cách theo đuổi chiến lược khác biệt hóa theo giới tính, thế hệ và concept của K-pop đã thành công.
Kim Jeong Seop, giáo sư tại Khoa Văn hóa Công nghiệp và Nghệ thuật tại Trường Cao học Văn hóa Công nghiệp và Nghệ thuật thuộc Đại học Phụ nữ Sungshin cho biết: “Nhật Bản vẫn là một thị trường rất quan trọng đối với K-pop".
TVXQ, nhóm nhạc nam tiêu biểu của thế hệ thứ hai, đã biểu diễn tại sân vận động Nissan rộng lớn vào ngày 25 và 26/4. Sân vận động Nissan có sức chứa lên tới 75.000 người và chỉ những ngôi sao hàng đầu địa phương mới có thể tổ chức buổi hòa nhạc solo tại đây. TVXQ đã trở thành ca sĩ nước ngoài đầu tiên tổ chức concert tại Sân vận động Nissan vào năm 2013 và biểu diễn trong ba ngày tại cùng một địa điểm vào năm 2018. TVXQ là ca sĩ đầu tiên biểu diễn trên sân khấu tại Sân vận động Nissan trong ba ngày, không chỉ với các ca sĩ đến từ các quốc gia khác mà còn cả các ca sĩ Nhật Bản. Họ cũng hiện đang giữ kỷ lục nghệ sĩ nước ngoài có nhiều buổi hòa nhạc nhất tại sân vận động này.