Katy Perry tiếp tục bị tố quấy rối tình dục

SVO - Ngôi sao nhạc pop quốc tế Katy Perry (41 tuổi) đang là tâm điểm của cuộc tranh cãi sau khi bị một người mẫu đồng nghiệp từng xuất hiện trong MV của cô tố cáo quấy rối tình dục.

Người mẫu Josh Kloss (45 tuổi), từng diễn xuất với Katy Perry trong video ca nhạc cho ca khúc hit, Teenage Dream của cô, đã khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với Page Six vào ngày 24/4 (giờ địa phương): "Khoảng 14 năm trước, Perry đã cưỡng bức để lộ các bộ phận cơ thể nhạy cảm cho tôi tại một bữa tiệc".

Theo lời kể của Josh Kloss, sự việc xảy ra trong tiệc sinh nhật của stylist lâu năm của Katy Perry là Johnny Wujek, tổ chức tại Glendale, California, vào năm 2012. Josh Kloss lúc đó đã đến bữa tiệc cùng bạn mình, đang định chào Perry và giới thiệu người quen thì Perry bất ngờ kéo tụt quần và đồ lót của anh, khiến bộ phận nhạy cảm của nam người mẫu bị lộ ra trước những người xung quanh. Kloss kể: “Lúc đó, tôi hoàn toàn hoảng sợ nhưng Perry chỉ cười. Kể từ ngày đó, tôi đã sống với một tổn thương khó tả”.

Đây không phải lần đầu Josh Kloss đưa ra cáo buộc. Trước đó vào năm 2019, anh từng chia sẻ câu chuyện tương tự trên Instagram nhưng khi đó đã vấp phải sự bác bỏ từ phía những người liên quan. Sở dĩ anh, người vốn hay im lặng, lại lên tiếng bởi được thúc đẩy bởi cáo buộc bị tấn công tình dục của nữ diễn viên Ruby Rose (40 tuổi) chống lại Perry gần đây: "Rất khó để đưa ra một câu chuyện có vẻ tầm thường đối với nhiều người. Sau khi xem trường hợp của Ruby Rose, tôi cảm thấy đã đến lúc phải lấy hết can đảm để lộ mặt và giải thích rõ ràng quan điểm của mình". Ngoài ra, anh khẳng định, mình đã đến "giới hạn chịu đựng" sau nhiều năm bị fan Katy Perry nói rằng, anh "may mắn" khi được một 'ngôi sao' lớn như cô giúp nổi tiếng.

Hai người gặp nhau lần đầu vào tháng 7/2010 khi đang quay MV cho Teenage Dream ở Santa Barbara, California. Vào thời điểm đó, Kloss vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Perry trên phim trường, nhưng sự cố này xảy ra hai năm sau đó đã khiến mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ.

Hiện tại, Katy Perry vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức cụ thể nào liên quan đến việc Josh Kloss tái cáo buộc. Người hâm mộ trên khắp thế giới đang chú ý xem Perry, người đang vướng vào hàng loạt bê bối gần đây, sẽ phản ứng như thế nào trước những cáo buộc.