Jung Hae In tái xuất màn ảnh nhỏ cùng bộ ba đặc biệt

Love Virus kể về một cặp đôi hoàn hảo đã yêu nhau 9 năm. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp như người nổi tiếng, công việc ổn định, thu nhập cao và hôn nhân cận kề. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cặp đôi hoàn hảo này nhận ra rằng họ hối hận vì đã không dám mạo hiểm trước khi hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời? Để chắc chắn rằng cả hai sẽ không hối hận về quyết định cả đời của mình, cặp đôi quyết định tạm thời chia tay và "tìm hiểu người khác".

Jung Hae In sẽ vào vai Ha Do Woon, một luật sư điển trai, thông minh và hoàn hảo. Bạn đời 9 năm của anh là Kang Chae Rin, một nha sĩ xinh đẹp và quyến rũ do Shin Se Kyung thủ vai. Tham gia cùng họ là Jo Yu Ri, vào vai Lim Mi Ah, một người phụ nữ tìm cách trả thù xã hội tồi tệ này, và Kim Dong Hwi, đóng vai Woo Dong Seok, một YouTuber tươi sáng và thân thiện.

Love Virus do Kim Seok Yoon, đạo diễn của Listen to Love và The Light In Your Eyes, chỉ đạo.

