'KCON JAPAN 2026' công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn đầu tiên

SVO - Chuỗi sự kiện 'KCON' của CJ ENM trở lại năm nay, với điểm dừng chân đầu tiên tại Nhật Bản, vào tháng 5/2026.

KCON JAPAN 2026 đã công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn đầu tiên đầy hấp dẫn. Danh sách bao gồm một số nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Nhật Bản hiện nay INI, JO1 và &TEAM, cũng như các nhóm nhạc tân binh K-pop thế hệ thứ 5 đang lên như CORTIS, TWS và ALPHA DRIVE ONE.

Năm nay, KCON JAPAN 2026 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10/5, một lần nữa làm sôi động khu Makuhari Messe, với một cuối tuần tràn ngập các hoạt động lễ hội. Trong khi đó, chuỗi sự kiện 'KCON' cũng sẽ dừng chân tại Los Angeles, từ ngày 14 đến 16/8.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Billboard, album đầu tay 'COLOR OUTSIDE THE LINES' của CORTIS đã tái lọt vào 'Top Album Sales', bảng xếp hạng về doanh số bán album vật lý tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, 'Doanh số bán album hàng đầu hiện tại' đã tăng 17 bậc so với tuần trước lên vị trí thứ 13, tăng từ vị trí thứ 45 (tính đến ngày 10/1) lên vị trí thứ 30 (tính đến ngày 17/1) lên vị trí thứ 13. Ngoài ra, CORTIS đang củng cố vị thế nhóm nhạc nam K-pop mới khi duy trì thứ hạng trên các bảng xếp hạng trong 19 tuần liên tiếp, trong đó đứng vị trí thứ tư trên 'World Album Charts'. Việc nhóm tái xuất và trở lại trên các bảng xếp hạng album lớn dù chỉ sau khoảng 4 tháng kể từ khi kết thúc hoạt động chính thức có thể được hiểu là làn sóng fandom mới liên tục tràn vào Hoa Kỳ. Ngoài Billboard, bài hát giới thiệu album đầu tay của CORTIS, 'GO!' và bài hát b-side 'FaSHioN', mỗi bài đều vượt quá 100 triệu lượt xem tích lũy trên nền tảng phát trực tuyến âm thanh và âm nhạc toàn cầu Spotify, khiến họ trở thành nhóm nhạc nam K-pop duy nhất ra mắt trong vòng 4 năm qua có hơn hai bài hát đạt '100 triệu lượt nghe'. Trong khi đó, CORTIS cũng đang thu hút sự chú ý khi hợp tác với Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA). Gần đây, họ đã được chọn là 'Những người bạn của NBA' và đang làm đại sứ quan hệ công chúng. Do đó, vào ngày 12/2, CORTIS dự kiến ​​​​sẽ xuất hiện trên sân khấu, với tư cách là người dẫn đầu của "NBA Crossover Concert Series", được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Los Angeles, Hoa Kỳ.

ALPHA DRIVE ONE giành hạng nhất trên ‘Show Champion’ và lọt vào bảng xếp hạng Oricon, chỉ 10 ngày sau khi ra mắt. Album đầu tay ‘EUPHORIA’ ra mắt vào 12/1 đã vượt 1,44 triệu bản trong tuần đầu tiên (doanh số album trong một tuần tính theo ngày phát hành), lập kỷ lục đáng kinh ngạc, khi trở thành nhóm nhạc K-pop được phát hành lần đầu nhiều thứ hai, mọi thời đại. Ca khúc còn thẳng tiến đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc tại Trung Quốc và Nhật Bản, ghi dấu ấn rõ ràng trên thị trường âm nhạc toàn cầu.