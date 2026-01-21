SM Entertainment hé lộ về sự ra mắt nhóm nhạc nam mới

SM đã đăng tải một video có tiêu đề SM Next 3.0 lên kênh YouTube chính thức của mình, phác thảo chiến lược nâng cấp được xây dựng dựa trên khuôn khổ SM 3.0 hiện có. Công ty giới thiệu giai đoạn tiếp theo này như một tầm nhìn tập trung vào hệ thống "đa sáng tạo" được thiết kế để thúc đẩy cả tăng trưởng và chuyển đổi.

SM cũng xác nhận kế hoạch ra mắt một nhóm nhạc nam tân binh. Theo Tak, một nhóm nhạc nam dự kiến ​​sẽ ra mắt vào năm 2026, với các thành viên có thể được lựa chọn từ nhóm thực tập sinh SMTR25.

Nhóm nhạc này dự kiến ​​sẽ được giới thiệu dần dần thông qua chương trình truyền hình thực tế Reply High School, dự kiến ​​phát sóng vào đầu năm 2026. Công ty cũng đã trình bày chi tiết tiến độ chiến lược sở hữu trí tuệ địa phương toàn cầu của mình. SM đang tăng cường hợp tác với Tencent Music Entertainment của Trung Quốc, True của Thái Lan và hiện đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với nhiều đối tác tại Nhật Bản.

Nhìn về phía trước, SM đã công bố mục tiêu thiết lập công ty xuất bản âm nhạc lớn nhất châu Á trong vòng 5 năm tới. Tham vọng này sẽ được thúc đẩy thông qua sự hợp tác với công ty con Creation Music Rights (KMR).

Theo Giám đốc A&R Lee Sung Soo: “KMR đã mở rộng ra ngoài Hàn Quốc và châu Âu sang Hoa Kỳ”, đồng thời nói thêm rằng, công ty đặt mục tiêu phát triển nó thành một trung tâm sở hữu trí tuệ toàn cầu. Các sáng kiến ​​​​khác được thảo luận trong bài thuyết trình gồm: Kết quả hoạt động của hệ thống bảo vệ nghệ sĩ KWANGYA 119, kế hoạch mở rộng sang các lĩnh vực hòa nhạc, hàng hóa và kinh doanh nền tảng, cũng như sự hợp tác dựa trên trí tuệ nhân tạo trong tương lai với công ty mẹ Kakao.

CEO Jang Cheol Hyuk mô tả SM Next 3.0 là “một chiến lược kết hợp bản chất của âm nhạc với công nghệ, nền tảng và sự đổi mới sáng tạo để cho phép mở rộng không giới hạn”.