BLACKPINK và 25 phút 'gây sốc nhiệt'

Sự trở lại của BLACKPINK đã gần kề, công chúng có thể cảm nhận được sự phấn khích tột độ. BLACKPINK sẽ phát hành mini album thứ ba, DEADLINE vào ngày 27/2, lúc 2h chiều (giờ Hàn Quốc). Đây là album hoàn chỉnh được phát hành khoảng 3 năm 5 tháng, sau full album thứ hai, BORN PINK, và người hâm mộ âm nhạc toàn cầu đang chú ý xem BLACKPINK, nhóm nhạc đã khẳng định mình là nghệ sĩ hàng đầu thế giới, sẽ mở ra thể loại nào trong thế giới âm nhạc lần này.

YG Entertainment gần đây đã bắt đầu cho đặt hàng trước mini-album thứ ba của nhóm nhạc toàn cầu BLACKPINK mang tên DEADLINE, được phát hành dưới 4 định dạng: photobook, digipack, package box và phiên bản MD. Sách ảnh có hai phiên bản là BLACK Ver. và PINK Ver., gồm: sách ảnh 72 trang, thẻ ảnh selfie, áp phích gấp theo nhóm, cũng như nhãn dán ảnh và đồ họa. Gói digipack phiên bản cá nhân (SILVER Ver.) có bốn loại, gồm: sách ảnh, thẻ ảnh selfie, áp phích gấp và vé xem phim. Hộp gói (GRAY Ver.) có hộp bên ngoài cùng với 32 ảnh in riêng lẻ, bưu thiếp nhóm, nhãn dán đồ họa, thẻ ảnh selfie, bưu thiếp tín dụng và thẻ tin nhắn cào, mang đến cấu hình đa dạng. Phiên bản MD (MOOD LIGHT Ver.) gồm: đèn tâm trạng đồng hồ cát cùng với đĩa CD mini, thẻ ảnh...

BLACKPINK một lần nữa khiến cả thế giới phải ngạc nhiên, khi mini album thứ ba rất được mong đợi DEADLINE của họ đã bán hết nhanh chóng tất cả các phiên bản đã đề cập trước đó, chỉ trong đúng 25 phút, làm sập các trang web bán hàng, cho thấy 'sức nóng' về tầm ảnh hưởng toàn cầu của họ. Tin tức này, tuy làm hài lòng nhiều người hâm mộ, nhưng cũng khiến những người khác vẫn chưa thể mua hàng và đang chờ đợi đợt mới.