Giải trí

Google News

Ningning của aespa lại 'dính phốt áo phông gây tranh cãi'

Tuệ Nghi
SVO - Ningning của aespa bị chỉ trích sau khi bị bắt gặp mặc áo phông 'gây tranh cãi'.

Sau khi Daniela của nhóm KATSEYE gần đây bị chỉ trích vì nói về rapper gây tranh cãi Playboi Carti, một thần tượng nhóm nhạc nữ khác hiện cũng bị đồn đoán có quan hệ tình cảm với nghệ sĩ này.

Những bức ảnh cũ của Ningning (thành viên nhóm aespa) mặc áo thun in hình Playboi Carti đã được đăng tải lại và đang lan truyền nhanh chóng trên X (trước đây là Twitter). Những hình ảnh này đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi và nhiều phản ứng trái chiều trong cộng đồng mạng.

Playboi Carti từ lâu đã là một nhân vật gây tranh cãi. Nam rapper này trước đây từng bị bắt vì nhiều tội danh, bao gồm hành hung vợ, tội danh liên quan đến súng và ma túy, lái xe liều lĩnh và nhiều vụ hành hung khác. Anh ta cũng từng đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về việc bóp cổ bạn gái khi cô đang mang thai 14 tuần.

Vì tiền sử bất hảo này, những người nổi tiếng ủng hộ hoặc quảng bá cho anh ta thường nhận phải phản ứng dữ dội trên mạng. Gần đây nhất, Daniela của nhóm KATSEYE đã phải làm rõ lập trường của mình.

Những lời chỉ trích nhắm vào Ningning không chỉ dừng lại ở những bức ảnh quảng cáo sản phẩm bị rò rỉ. Cư dân mạng cũng chỉ ra rằng, cô ấy đã chia sẻ nhạc của Playboi Carti nhiều lần trong quá khứ, kể cả trên tài khoản Instagram cá nhân của mình.

Phản ứng trên mạng rất trái chiều. Một số người hâm mộ đặt câu hỏi, tại sao Ningning chỉ mới bị chỉ trích gần đây, trong khi những người khác so sánh phản ứng này với những phản ứng tiêu cực mà Daniela phải nhận, cho rằng các thần tượng từ các công ty khác nhau sẽ được đối xử khác nhau khi xảy ra tranh cãi.

Tuệ Nghi
