Không phải Karina (Aespa), đây mới là điều Lee Jae Wook quan tâm lúc này

Lee Jae Wook chia sẻ về bộ phim sắp tới, kinh nghiệm làm việc bán thời gian và hơn thế nữa.

Khi được hỏi về quá trình quay bộ phim cổ trang sắp tới Hong Rang (tên tạm thời), Lee Jae Wook cho biết: “Chúng tôi quay phim bốn đến năm ngày một tuần. Mặc dù tôi đã đóng Alchemy of Souls (Hoàn hồn), nhưng Hong Rang là lần đầu tiên tôi diễn xuất trong một bộ phim cổ trang đích thực. Tôi đã cố gắng sử dụng tông giọng trầm nhất có thể trong phim, vì muốn lời nói được truyền tải một cách mạnh mẽ và rõ ràng hơn”.

Từ khi còn là thiếu niên, Lee Jae Wook đã làm nhiều loại công việc bán thời gian khác nhau, từ phục vụ tại các nhà hàng thức ăn nhanh đến rửa xe. Về điều này, nam diễn viên chia sẻ: “Mỗi người đều có cách sử dụng thời gian khác nhau. Cũng có thể là do tôi không sống trong môi trường giàu có. Nhưng ngoài vấn đề tài chính, tôi còn thấy vui khi làm nhiều việc khác nhau. Tuy nhiên, khi một loại công việc trở thành thói quen hằng ngày, tôi lại bắt đầu cảm thấy buồn chán. Đó là lý do tại sao tôi đã làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Do xu hướng như vậy nên việc trở thành một diễn viên rất phù hợp với tôi, vì tôi có thể tiếp tục sống những cuộc đời khác nhau”.