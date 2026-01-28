Làm sao để không “vỡ” dòng tiền tài chính dịp cuối năm? (Kỳ 2)

SVO - Từ thực tế chi tiêu theo cảm xúc của sinh viên và người đi làm ở kỳ 1, phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Lâm Anh Tuấn - Chuyên gia tài chính, chỉ ra những nguyên tắc then chốt để kiểm soát tiền bạc: nhìn tiền như một dòng chảy, chia tiền ngay khi nhận, chuẩn bị cho Tết từ sớm và tránh dùng tiền tương lai để mua cảm xúc hiện tại.

Ở kỳ 1, câu chuyện chi tiêu cuối năm hiện lên qua những trải nghiệm rất quen thuộc của người trẻ. Nguyễn Khánh Toàn (2006), sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, thừa nhận nhiều lần bị cuốn theo các đợt sale dồn dập, mua sắm để giải tỏa căng thẳng rồi giật mình khi nhìn lại những số trừ trong tài khoản. Trong khi đó, Hạ Quang Linh (2000, Hà Nội) cho biết chi tiêu cuối năm không chỉ đến từ mua sắm, mà còn từ tiệc tùng và quà cáp.

Cuối năm: nhiều tiền hơn nhưng cũng dễ… hết tiền hơn

Theo chuyên gia Lâm Anh Tuấn, cuối năm là giai đoạn rất đặc biệt về tiền bạc. Nhiều người có thêm thu nhập như thưởng, hoa hồng, tiền dự án, tiền làm thêm… nên dễ nảy sinh cảm giác mình đang dư dả. Nhưng thực tế, đây cũng là lúc tiêu tiền nhiều nhất trong năm: tiền sắm Tết, tiền quà cáp, tiền về quê, tiền du lịch, tiền mua sắm.

Theo ông, vấn đề không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu tiền, mà nằm ở chỗ bạn có kiểm soát được dòng tiền hay không.

Đầu tiên, nhìn tiền như một dòng chảy, không phải con số trong tài khoản

Một sai lầm phổ biến của người trẻ là chỉ nhìn số dư tài khoản. Thấy trong tài khoản còn 30 triệu đồng, nhiều người nghĩ đó là số tiền mình có thể tiêu. Nhưng thực tế, rất nhiều khoản đã được “đánh dấu” phải chi trong thời gian tới: tiền nhà, tiền thẻ tín dụng, tiền trả góp, chi phí sinh hoạt cố định.

Vì vậy, bước đầu tiên để giữ dòng tiền ổn định là phải nhìn tiền như một dòng chảy theo thời gian: biết rõ trong tháng có bao nhiêu tiền vào, bao nhiêu tiền chắc chắn phải ra và ra vào thời điểm nào. Khi nhìn được bức tranh đó, người trẻ mới biết mình thật sự có thể tiêu bao nhiêu.

Thứ hai, chia tiền ngay khi vừa nhận, đừng để tiền “trôi tự do”

Theo ông Lâm Anh Tuấn, rất nhiều người có thói quen nhận tiền rồi để tất cả chung vào một tài khoản và tiêu theo cảm xúc: cần thì rút, thích thì mua, vui thì chi. Cách này gần như chắc chắn dẫn đến vỡ dòng tiền vào cuối năm.

Giải pháp được chuyên gia khuyến nghị là chia tiền ngay khi vừa nhận, với mục đích rõ ràng cho từng khoản: chi phí sinh hoạt, các khoản chi cuối năm (Tết, quà cáp, du lịch, hiếu hỉ), tiết kiệm, dự phòng và trả nợ nếu có.

Thứ ba, chuẩn bị cho Tết từ sớm để không hụt hơi sau Tết

Một điểm rất quan trọng vào dịp cuối năm, theo chuyên gia tài chính, là chuẩn bị cho Tết càng sớm càng tốt. Rất nhiều bạn trẻ chỉ đến tháng 12 mới bắt đầu lo Tết, và lúc đó mới phát hiện ra mình cần một khoản tiền lớn.

Khi ấy, họ thường phải chọn những giải pháp mang tính “chữa cháy” như rút tiền tiết kiệm, quẹt thẻ tín dụng hoặc vay mượn. Tất cả đều khiến dòng tiền sau Tết trở nên căng thẳng.

Trong khi đó, nếu ước tính trước chi phí Tết và chia nhỏ khoản này theo từng tháng, áp lực tài chính sẽ nhẹ hơn rất nhiều. “Nếu Tết cần khoảng 15 triệu và còn 5 tháng nữa, mỗi tháng chỉ cần để riêng 3 triệu. Khi Tết đến, bạn chi trong phạm vi đó và không làm xáo trộn các khoản khác,” ông Tuấn phân tích.

Thứ tư, đừng dùng tiền tương lai để mua cảm xúc hiện tại

Sale, tiệc tùng, du lịch, mua sắm cuối năm dễ tạo ra cảm giác phải tận hưởng ngay. Nhưng theo ông Lâm Anh Tuấn, đây cũng là cái bẫy lớn nhất với dòng tiền cá nhân.

“Mỗi khoản quẹt thẻ, trả góp hay vay tiêu dùng đều lấy đi một phần thu nhập của bạn trong nhiều tháng sau. Bạn không nghèo vì bạn kiếm ít, mà vì bạn đã khóa chặt dòng tiền của mình vào những khoản chi của quá khứ,” ông nói.

Một dòng tiền khỏe không phải là khi có thật nhiều tiền, mà là khi mỗi tháng sống nhẹ đầu: không sợ đến ngày trả hóa đơn, không lo tin nhắn ngân hàng báo trừ tiền, không phải vay mượn để qua tháng. Cuối năm, điều quan trọng nhất là giữ cho dòng tiền có khoảng thở, đủ để dự phòng và đủ để không sống trong căng thẳng.