Woojin của nhóm LNGSHOT vấp phải làn sóng phản đối dữ dội ngay khi vừa debut

SVO - Thành viên Woojin của nhóm LNGSHOT đang phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội, sau khi gọi rapper Tory Lanez đang thụ án tù là hình mẫu lý tưởng của mình trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Được thành lập bởi Jay Park, LNGSHOT gần đây đã 'gây sốt' trong cộng đồng người hâm mộ K-pop nhờ bài hát MOONWALKIN. Bài hát đang thu hút được sự chú ý đáng kể trên các ứng dụng phát trực tuyến, điều khá bất thường đối với một nhóm nhạc nam mới ra mắt.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với Harper’s Bazaar của nhóm mới đây, Woojin đã nhắc đến Tory Lanez như là “hình mẫu” của mình. Câu trả lời này ngay lập tức gây ra sự phẫn nộ trên mạng xã hội do tiền sử bất hảo của rapper này.

Tory Lanez, tên thật là Daystar Peterson, hiện đang thụ án 10 năm tù tại California vì tội bắn ngôi sao nổi tiếng Megan Thee Stallion vào năm 2020. Anh ta bị kết tội vào tháng 12/2022, với nhiều tội danh, bao gồm cả hành hung bằng súng bán tự động, và bị tuyên án vào tháng 8/2023. Lần kháng cáo gần đây nhất của anh ta đã bị từ chối vào tháng 11/2025, khiến anh ta vẫn phải ngồi tù.

Kết quả là, cư dân mạng quốc tế lập tức bình luận gay gắt về Woojin. Tin tức này cũng lan truyền đến cư dân mạng Hàn Quốc, và họ cũng không ngần ngại chỉ trích thần tượng tân binh này: Một kẻ từng vào tù vì bắn một người phụ nữ lại là hình mẫu của anh à? Sao anh lại làm thần tượng chứ?; Anh ta yêu thích trò chơi bắn súng mang tính kỳ thị phụ nữ này ư? Sẽ có cả một làn sóng phẫn nộ nếu đây là một nghệ sĩ Hybe; Khái niệm coi một kẻ đã bắn một người phụ nữ và hiện đang mục rữa trong tù là hình mẫu của mình là điều không thể chấp nhận được...

Trong bối cảnh những lời chỉ trích ngày càng gia tăng, nhiều người đang chờ xem liệu Woojin hay công ty quản lý của anh có đưa ra lời xin lỗi hoặc làm rõ vấn đề hay không. Hiện tại, bình luận này sẽ để lại ấn tượng tiêu cực lâu dài và làm gia tăng sự soi xét đối với hình ảnh của LNGSHOT.