ALPHA DRIVE ONE giành cú ăn ba với ca khúc 'Freak Alarm'

Các đề cử cho vị trí đầu tiên tuần này gồm: NOT CUTE ANYMORE của ILLIT, đạt 6.081 điểm, FREAK ALARM của ALPHA DRIVE ONE, với 7.192 điểm và Knife của ENHYPEN đứng thứ ba, với 6.126 điểm. Sau khi kết hợp kết quả bình chọn bằng tin nhắn trực tiếp, ALPHA DRIVE ONE cuối cùng đã giành vị trí đầu tiên, với FREAK ALARM.

Sau khi nhận cúp, các thành viên bày tỏ lòng biết ơn: “Chúng tôi yêu các bạn, ALLYZ. Đây đã là chiến thắng thứ ba của chúng tôi rồi, và chúng tôi thực sự rất biết ơn và cảm nhận được tràn đầy tình yêu thương. Chúng tôi hứa sẽ nỗ lực hơn nữa mỗi ngày để trở thành ALPHA DRIVE ONE mà các bạn có thể tự hào, và là những nghệ sĩ xứng đáng với niềm tự hào đó”.

Với chiến thắng này, ALPHA DRIVE ONE đã hoàn thành cú ăn ba, giành vị trí quán quân tại Show Champion, Music Bank và Show! Music Core. Thành tích này càng củng cố vị thế của họ như một “tân binh quái vật” đang lên nhanh chóng trong làng K-pop.