Loạt nghệ sĩ gen Z cùng xuất hiện bên các tên tuổi hàng đầu, hứa hẹn 'gây bão' showbiz Việt

SVVN - Loạt tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí xác nhận sẽ tham gia lễ trao giải 'Làn sóng xanh' lần thứ 26, diễn ra vào tối ngày 24/01/2024, tại nhà hát Hòa Bình, TP. HCM.

Là giải thưởng âm nhạc với tuổi đời lâu nhất tại Việt Nam, Làn sóng xanh có được lợi thế là sự kết nối và giao thoa giữa nhiều thế hệ làm nghề. Tiếp tục “truyền thống” này, lễ trao giải năm nay sẽ quy tụ nhiều tên tuổI gạo cội lẫn các gương mặt trẻ đang được yêu thích trong làng nhạc như: Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thu Phương, Lam Trường, Cẩm Ly, Lệ Quyên, Cao Thái Sơn, Noo Phước Thịnh, Võ Hạ Trâm, Văn Mai Hương, Trung Quân, Hòa Minzy, MONO, HIEUTHUHAI, tlinh, Tăng Duy Tân, Anh Tú, Phương Mỹ Chi, Wren Evans, Grey D, Double2T, Rhyder, Vũ Phụng Tiên, Pia Linh và một “nhân tố bí ẩn” với phần xuất hiện đặc biệt.

Bên cạnh đó, dàn khách mời trao giải cũng đã xác nhận với những tên tuổi “nóng” nhất hiện nay: Nghệ sĩ Đại Nghĩa, Diệu Nhi, Huỳnh Lập, Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Hoa hậu Thùy Tiên… Không chỉ vậy, thảm đỏ của lễ trao giải sẽ rộn ràng như ngày hội trong lĩnh vực giải trí cùng hơn 100 tên tuổi hội tụ bên nhau.

Lễ trao giải Làn sóng xanh lần thứ 26 không chỉ là nơi vinh danh những gương mặt đạt được nhiều thành tựu lớn trong năm mà còn là sân khấu cống hiến cho khán giả những màn trình diễn thú vị nhất.

DTAP tiếp tục là giám đốc âm nhạc của lễ trao giải lần thứ 26 và đây là năm thứ 2 DTAP đảm nhận vai trò này.

Dàn chị đẹp càn quét Làn sóng xanh 2023 cũng hứa hẹn tạo sóng gió trong phần trình diễn bởi toàn những tên tuổi kỳ cựu hàng đầu: Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thu Phương, Lệ Quyên. Với giải thành tựu, diva Mỹ Linh sẽ đưa khán giả quay về thời thanh xuân cùng những ký ức tươi đẹp thông qua bản mash up loạt 'hit' một thời của chị.

Ngoài ra còn có một mash up với những ca khúc về mưa dành riêng cho 3 “thánh mưa” Văn Mai Hương, Trung Quân và Grey D.

Không chỉ vậy, 'bản hit' đình đám trong năm Bật tình yêu lên của bộ đôi Tăng Duy Tân và Hoà Minzy cũng là điểm nhấn thoả lòng người hâm mộ.

Một phần biểu diễn cũng đang được ban tổ chức mong đợi với sự đầu tư dày công, đó chính là cụm tiết mục chủ đề của lễ trao giải: We are the future. Với loạt tiết mục này, Làn sóng xanh mong muốn tôn vinh thế hệ tương lai của âm nhạc Việt Nam: Những nghệ sĩ trẻ gen Z đang mang lại cho đời sống nhạc Việt một làn gió mới, một làn sóng mới - một làn sóng luôn luôn xanh màu.

Ngoài dàn 'sao' trẻ đang “nóng” nhất hiện nay, lễ trao giải năm nay cũng chứng kiến sự quay trở lại của hai tên tuổi đã nhiều năm vắng bóng.