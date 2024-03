'Mẹ bỉm sữa hot nhất nhì V-biz' Thiên An chia sẻ, cô chịu nhiều áp lực và tổn thương để làm điều đặc biệt này

SVVN - Đó là khi cô phải 'cưa sừng làm nghé' hóa thân thành nhân vật trong phim mới, đánh dấu sự trở lại của Thiên An.

Với đề tài du học, lần đầu tiên bộ phim Má ơi tỉnh mộng sẽ phơi bày những mặt tối của khát vọng cho con “xuất ngoại”, dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh. Bộ phim do đạo diễn Trần Toàn cầm trịch, là bộ phim xoay quanh câu chuyện thú vị của cặp song sinh Minh Anh – Minh Ngọc (Thiên An) trong một gia đình nhiều thế hệ.

Chia sẻ về vai diễn Minh Ngọc, Thiên An thổ lộ: “Minh Ngọc là một cô gái rất mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng bên trong lại là một cô gái cần tình yêu thương. Đặc biệt là tình thương từ người mẹ của mình. Mẹ của Minh Ngọc trong phim thiên vị người anh hơn, nên khi mới đọc kịch bản, An đã bức xúc thay cho cô bạn Minh Ngọc”.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ, khi biết mình sẽ vào vai một cô bé 16 tuổi, cô khá lo lắng, áp lực vì không biết bản thân có hoàn thành tốt vai diễn cũng như như tạo hình nhân vật hay không. “Ngoài đời, ngoại hình của Thiên An trông khá chững chạc, nên An không biết mình có hợp với vai một cô bé 16 tuổi không. Nhưng khi được chỉnh trang và tạo hình thì hình ảnh của An lại ra đúng với yêu cầu của đạo diễn, nên An cũng thấy vui và tự tin hơn”, Thiên An nói thêm.

Đặt mình vào hoàn cảnh của người con, dù ở trong phim hay ngoài đời thực, Thiên An cho biết, cô không đồng tình với cách hành xử của bà mẹ khi phân biệt đối xử với hai người con của mình. Hành động của bà Lệ chắc chắn sẽ tạo nên những vết thương lòng sâu sắc đối với cô bé Minh Ngọc, mà có thể suốt đời này, cô bé không thể nào quên được.

Qua những tình tiết của bộ phim, nữ diễn viên cũng tự rút ra được bài học cho cho mình khi làm mẹ, đồng thời cũng đưa ra lời khuyên cho các bậc phụ huynh, nên dành tình yêu thương đồng đều cho các con của mình, để không ai bị buồn và tổn thương như cô bé Minh Ngọc trong phim.

Bản thân là một người mẹ, Thiên An cũng cho rằng, bất kỳ người mẹ nào cũng đều mong muốn mang đến cho con những điều kiện học tập và phát triển tốt nhất. Nếu sau này, nữ diễn viên có điều kiện, cô cũng muốn cho con mình được đi du học để có thể học tập và tiếp xúc với các nền văn hóa, văn minh khác nhau.

Thông qua bộ phim Má ơi tỉnh mộng, Thiên An không những được trưởng thành trong diễn xuất mà còn “đút túi” được cho mình nhiều kinh nghiệm khi làm mẹ. Bên cạnh những thước phim hài hước đan xen cảm xúc, đây còn là câu chuyện về tình yêu thương, sự thấu hiểu và đồng hành giữa các thành viên trong gia đình. Mỗi tập phim còn là một bài học nhỏ ý nghĩa về cuộc sống cho khán giả trên màn ảnh nhỏ.