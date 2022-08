'Mỹ nhân' Việt giữ hai danh hiệu Hoa hậu diện đồ xuyên thấu 'hút hồn' cộng đồng mạng quốc tế

SVVN - Sau đăng quang, Hoa hậu Ngọc Châu có nhiều hoạt động sôi nổi. Tuy vậy, 'nàng Hậu' vẫn bị cho là "nhạt" và chưa có điểm nhấn. Nhưng mới đây, Ngọc Châu được chuyên trang sắc đẹp "Missosology" đánh giá có khả năng cao giành vương miện "Miss Universe" cuối năm nay.

Từng sở hữu loạt thành tích đáng nể trên các 'đấu trường sắc đẹp', nhưng Ngọc Châu vẫn là cái tên mờ nhạt cho đến khi cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Missosology đã đăng tải clip quay cận cảnh nhan sắc của Hoa hậu Ngọc Châu, kèm với lời dự đoán: “IS SHE THE ONE? Miss Universe Vietnam 2022, Ngọc Châu”. Có thể hiểu là dự đoán 'nàng Hậu' có khả năng cao giành vương miện Miss Universe 2022.

Netizen quốc tế nhận xét nhan sắc của Hoa hậu Ngọc Châu có nét tương đồng với Miss Universe 1969 Gloria Diaz người Philippines. Nhưng Ngọc Châu mang nét đẹp sắc sảo hiện đại đúng chuẩn nhan sắc quốc tế bây giờ. Gần đây, nhan sắc của 'mỹ nhân' Tây Ninh ngày càng thăng hạng hơn khi xuất hiện. Do đó, nhiều “fan beauty” tin tưởng Ngọc Châu sẽ làm nên chuyện ở đấu trường nhan sắc lớn cuối năm nay.

Trong bộ ảnh mới, Ngọc Châu gợi cảm với váy cúp ngực, ngắn trên gối. Thiết kế được nhấn nhá bằng chi tiết hoa 3D to bản. Ngọc Châu trang điểm mắt khói, môi lì, tóc uốn xoăn bồng bềnh tăng thêm sự cuốn hút. Với hình ảnh đầy mạnh mẽ, quyến rũ, 'mỹ nhân' đang đi đúng hướng.

Diện loạt thiết kế của Đỗ Mạnh Cường, Ngọc Châu tạo điểm nhấn với phom độc đáo cho trang phục. Chiếc váy trắng tạo điểm nhấn bởi những đường gấp nếp bất đối xứng. Phần thân váy được hạ dài xuống hơn thắt eo tạo điểm nhấn.

Phom váy cúp ngực xoè rộng cổ điển được tô điểm bởi nhiều chi tiết hoa hồng 3D, trải đầy thân váy. Ngọc Châu thay đổi diện mạo với sắc son đỏ thẫm quyến rũ, mang hoa tai đá to bản đi kèm trang phục.

Phom áo vest cổ điển được NTK Đỗ Mạnh Cuồng biến tấu với chi tiết trễ vai, nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch của Hoa hậu Ngọc Châu. Chiếc áo được phối cùng chân váy xếp li, đậm chất nữ tính. Nhớ đó, “nàng Hậu” khoe trọn vẻ đẹp hình thể nóng bỏng.

Người đẹp sinh năm 1994 rất chăm chỉ, luôn nỗ lực vươn lên để hoàn thiện bản thân. Sự trẻ trung, gợi cảm của cô được toát lên trong thiết kế phối giữa áo xuyên thấu với chân váy có chi tiết hoa 3D to bản. Áo thực hiện bằng voan tơ mỏng, là một trong những chất liệu gây khó khăn trong việc tạo phom, cắt may chuẩn xác.

Với sự biến hóa đa dạng thần thái, Ngọc Châu chứng tỏ cô là đối thủ đáng gờm tại Miss Universe cuối năm nay. Thời gian này, 'nàng Hậu' đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho cuộc thi.