'Mỹ nữ gây sốt vì vòng eo A4 siêu nhỏ' kết hợp với 'cậu ấm ngậm thìa kim cương' khiến khán giả mong nhanh đến năm 2025

SVVN - Yook Sungjae của BTOB và Bona của WJSN đang đàm phán về bộ phim truyền hình giả tưởng lịch sử mới.

Vào ngày 10/5, theo hãng tin Hàn Quốc MyDaily, Yook Sungjae và Bona đã được chọn tham gia bộ phim truyền hình mới Gwigoong (tựa La Mã).

Công ty quản lý IWILL Media của Yook Sungjae chia sẻ: “Yook Sungjae đã nhận được lời đề nghị đóng vai chính trong Gwigoong và đang tích cực xem xét nó”. Tương tự, công ty quản lý Starship Entertainment của Bona cũng cho biết cô đang tích cực xem xét lời đề nghị đóng vai chính trong bộ phim.

Gwigoong là một bộ phim lãng mạn lịch sử giả tưởng đi sâu vào câu chuyện về linh hồn cao 8 feet mang mối hận thù với nhà vua, một nữ pháp sư chống lại nó và một Imugi tên là Gang Cheol Yi. Trong văn hóa dân gian Hàn Quốc, Imugi là một sinh vật tưởng tượng trải qua một thiên niên kỷ trong nước và có thể biến thành rồng khi có được Yeouiju (viên ngọc ma thuật).

Được biết, Bona đã được đề nghị đóng vai Young Mae, cháu gái duy nhất của một pháp sư đáng kính, người lớn lên với kỳ vọng to lớn là sẽ nối bước tổ tiên của mình. Yook Sungjae được cho là đã nhận được lời đề nghị đóng vai con trai của một người vợ lẽ trở thành "thanh tra hoàng gia" tại Gyujanggak (Thư viện Hoàng gia ở triều đại Joseon), nhưng lại bị chiếm hữu bởi linh hồn độc ác Imugi, Gang Cheol Yi. Trong phim, nhân vật của Bona và Yook Sungjae có mối quan hệ gắn bó như những người bạn thời thơ ấu và là mối tình đầu của nhau.

Bộ phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Yoon Seong Shik, 'linh hồn' của các tác phẩm You Are The Best, The King’s Face, Hwarang: The Poet Warrior Youth và Mr. Queen và chấp bút bởi nhà biên kịch Yoon Soo Jung, người trước đây đã làm việc với đạo diễn trong The King’s Face. Gwigoong dự kiến ​​phát sóng trên đài SBS vào năm 2025.