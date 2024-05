'Thánh sống màn ảnh Hàn' tái xuất, dự báo 'cú nổ hit' ở lãnh địa cực 'hại não'

SVVN - Kang Dong Won là thiên tài ngụy trang vụ giết người thành tai nạn trong bộ phim sắp ra mắt 'The Plot'.

Bộ phim sắp ra mắt The Plotđã tung poster và trailer mới. The Plot kể câu chuyện về Young Il, một nhà thiết kế chuyên ngụy trang các vụ giết người theo hợp đồng thành tai nạn và những sự kiện bất ngờ xảy ra khi anh vướng vào một sự cố không lường trước được. Kang Dong Won sẽ vào vai Young Il, người có lĩnh vực chuyên môn là ngụy trang những vụ giết người thành những cái chết do tai nạn.

Đoạn trailer đi kèm cho thấy quá trình nhà thiết kế Young Il ngụy trang những vụ giết người thành những cái chết do tai nạn với sự giúp đỡ của các thành viên trong nhóm của anh, bao gồm cả cựu binh Jackie (Lee Mi Sook), chuyên gia cải trang Wol Chun (Lee Hyun Wook) và thành viên trẻ nhất trong nhóm Jum Man (Tang Jun Sang). Đoạn trailer cũng mang đến cái nhìn hồi hộp về việc chính nhà thiết kế Young Il trở thành mục tiêu của một vụ tai nạn được dàn dựng.