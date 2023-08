Năm chàng hoàng tử đẹp ngất ngây trên màn ảnh xứ Hàn, người người nhìn đều thấy mê

SVVN - Đây là những chàng hoàng tử 'trong mơ', thông minh, nhanh trí và có tài chiến đấu nhưng cũng rất thực tế khi thể hiện cảm xúc của mình.

Lee Jun Ho trong The Red Sleeve (Cổ tay áo màu đỏ)

Đây là một bộ phim sẽ ở lại với bạn theo thời gian, đến mức bạn có thể sẽ tìm kiếm và đọc về vua Jeongjo và Seong Ui Bin. Diễn xuất 'xuất thần' của Lee Jun Ho trong vai Thái tử Yi San và sau đó là vị hoàng đế từ bi thật quyến rũ. Lee Jun Ho có chất giọng và ngoại hình cực kỳ phù hợp, làm nổi bật nỗi thống khổ, bất lực và khao khát của nhân vật. Thông qua bộ phim này, Lee Jun Ho một lần nữa cho thấy sự trưởng thành của mình với tư cách là một diễn viên và đã giành được giải thưởng Baeksang cho Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Park Hyung Sik trong Our Blooming Youth (Thanh xuân nguyệt đàm)

Điều đáng yêu ở Lee Hwan là anh ấy không hề sợ hãi khi thể hiện sự yếu đuối và dễ bị tổn thương của mình. Khi Jae Yi nắm quyền, anh ấy rất vui khi được hỗ trợ cô ấy và không có cảm giác xấu hổ về sự lép vế của một ông hoàng. Park Hyung Sik thường được biết đến là nam diễn viên có khả năng khiến nữ chính 'tỏa sáng'. Park Hyung Sik đã nhận được rất nhiều sự yêu mến qua vai diễn Lee Hwan và thể hiện kiểu nhân vật khiến bạn muốn tiếp cận và bảo vệ anh ấy.

EXO D.O trong 100 Days My Prince (Lang quân 100 ngày)

EXO D.O. thật tuyệt vời trong vai Yul, vị thái tử ủ rũ và cũng là cậu bé nông dân khờ khạo. Lee Yul và Hong Shim cũng là một cặp đôi tạo ra 'phản ứng hóa học' dù tính cách khác nhau của họ.

Moon Sang Min trong Under the Queen’s Umbrella (Dưới bóng trung điện)

Bộ phim giới thiệu cách một thái tử trẻ tuổi non nớt chuyển đổi để trở thành một người đàn ông chín chắn và chu đáo. Moon Sang Min cân bằng được khía cạnh tinh thần cũng như thể chất trong nhân vật của mình, biến đổi từ một cậu bé thành một người đàn ông chính trực. Là một thái tử đứng lên vì người dân và gia đình của mình, đây thực sự là hình mẫu quyến rũ của bạn.

Park Bo Gum trong Love in the Moonlight (Mây họa ánh trăng)

Love in the Moonlight là một bộ phim truyền hình dành cho lứa tuổi mới lớn với bầu không khí trẻ trung và những tình tiết kịch tính. Park Bo Gum quyến rũ và thu hút sự chú ý với vai hoàng tử trẻ vui tính, người không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình một cách rõ ràng, đặc biệt là khi anh bị Ra On thu hút.