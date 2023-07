Nam sinh Đại học Đà Nẵng tích cực khởi nghiệp nhằm phát triển du lịch cho quê hương

Các thành tích Tuấn đã đạt được trong học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động cộng đồng: Bằng khen đạt Giải thưởng Sao tháng Giêng cấp Trung ương;

Giải Nhì khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum;

Bằng khen Xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 - 2022 do Thành đoàn Đà Nẵng cấp;

Bằng khen đạt Giải thưởng 26/3 do Thành đoàn Đà Nẵng cấp;

Bằng khen có thành tích Xuất sắc trong triển khai Đông tình nguyện 2022 và Xuân tình nguyện 2023 do Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Kon Tum cấp;

Bằng khen có thành tích Xuất sắc trong Công tác triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” do Hội sinh viên Thành phố Đà Nẵng cấp;

Bằng khen đạt giải thưởng 9/1 trong triển khai mô hình “Du lịch tình nguyện” do Hội sinh viên Thành phố Đà Nẵng cấp;

Bằng khen đạt giải Ba Olympic các môn khoa học Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” do tỉnh Đoàn Kon Tum cấp;

Sinh viên 5 tốt tiêu biểu Thành phố Đà Nẵng năm 2022;

Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác Thành phố Đà Nẵng năm 2023;

Giấy khen đạt giải Nhì Nghiên cứu khoa học cấp trường;

Giấy khen đạt giải Nhì “Ý tưởng khởi nghiệp” cấp trường;

Giấy khen đạt giải Khuyến khích “Khởi nghiệp công nghệ trong sinh viên” cấp Đại học Đà Nẵng,...