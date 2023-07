Tân Thủ khoa đầu ra ngành Luật Kinh tế mong muốn được bảo vệ nhóm người yếu thế trong xã hội

Một số thành tích tiêu biểu của Tiến Đạt trong học tập và rèn luyện: - Giấy khen “Sinh viên Đạt danh hiệu Thủ khoa tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế” do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội trao tặng; - Giấy khen “Đảng viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2023” do Bí thư Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội trao tặng; - Giấy khen “Sinh viên Đạt thành tích học tập loại Xuất sắc trong toàn khóa học” do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội trao tặng; - Giấy khen “Sinh viên đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên niên khóa 2019 - 2023” do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội trao tặng; - Đạt học bổng sau đại học trị giá gần 36.000.000 đồng cho sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc; - Bằng khen “Đã đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2022” do Ban Chấp hành Hội sinh viên Thành phố Hà Nội trao tặng; - Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022” do Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội trao tặng; - Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2022 trên địa bàn Thị xã Sa Pa ” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã Sa Pa trao tặng; - Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2022 trên địa bàn Huyện Bắc Mê” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Bắc Mê trao tặng; - Giấy khen “Sinh viên đã đạt Giải Nhất cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật bảo vệ người tiêu dùng” do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội trao tặng; - Giấy khen “Đã đạt Giải Nhì cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp trường năm 2021” do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội trao tặng;…