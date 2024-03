Nam sinh Kinh tế là Đảng viên, chủ nhân của nhiều bài báo khoa học cấp quốc tế

Một số thành tích tiêu biểu của Mạnh Cường: Về thành tích học tập Kết quả học tập 2 kỳ học gần nhất: 9.11/10 (4.0/4.0) và 9.11/10 (4.0/4.0);

Giải Nhì NCKHSV cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và giải Nhì NCKHSV cấp Viện Đào tạo Tiên tiến Chất lượng cao và POHE năm học 2022-2023;

Giải Ba NCKHSV Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2021-2022;

Học bổng khuyến khích học tập loại Xuất sắc học kì I năm 2022-2023;

Học bổng toàn phần, tài trợ bởi Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) và Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) tham dự chương trình nghiên cứu và trải nghiệm học tập tại Trường Khoa học Việt Nam, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

Đồng tác giả 1 bài báo đăng tại Tạp chí quốc tế Journal of International Economics and Management (JIEM);

Đồng tác giả 8 bài báo đăng tại các hội thảo quốc gia và quốc tế;

Được tài trợ toàn phần chi phí tham dự khóa học “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R” bởi Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM); Về các hoạt động

Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp trường năm học 2021-2022 và 2022 - 2023;

Đạt giấy chứng nhận hoàn thành nội dung Học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII;

Đại sứ truyền thông chương trình “Sáng tạo giải pháp Kinh tế tuần hoàn dành cho giới trẻ - CE Hackathon 2023”;

Giấy khen “Sinh viên khỏe Thủ đô” năm 2023 do Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức;

Giấy khen “Sinh viên khỏe” do Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức năm 2022.