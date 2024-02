Nam sinh luôn trăn trở trước câu hỏi 'Người trẻ làm được gì' lọt Top 20 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2023

SVVN - Lê Văn Phúc sinh năm 2002 (sinh viên ngành Địa lý Dân số xã hội, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM), với hàng loạt thành tích tiêu biểu trong lĩnh vực hoạt động xã hội, đã xuất sắc lọt Top 20 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' năm 2023.

Hiện tại, Phúc là founder của Nhóm từ thiện Fly to Sky hoạt động hơn suốt nửa thập kỷ qua và là Phó Trưởng Ban thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam (Trung tâm Tình nguyện Quốc gia). Nhóm từ thiện Fly To Sky đã và đang thực hiện hơn 27 dự án cộng đồng, hơn 150 chương trình, chiến dịch ở các lĩnh vực văn hóa – giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội và môi trường tại Gia Lai và 22 tỉnh, thành phố khác trên cả nước với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng (tính đến tháng 10/2023). Trong đó, nhóm tập hợp hơn 6.700 tình nguyện viên, chủ yếu là học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Bước chân vào lĩnh vực hoạt động xã hội từ năm 16 tuổi cho đến nay, Phúc luôn nghĩ, đơn giản, đây là phụng sự, cống hiến, phục vụ hết mình, với đam mê, đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Người trẻ làm được gì?”, tạo môi trường cho người trẻ cùng có đam mê giống mình hiện thực hóa ước mơ, là cầu nối của cộng đồng để thực hiện các dự án, chương trình, chiến dịch, dù là rất nhỏ bé nhưng đều là những niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày.

Phúc tâm niệm mỗi tình nguyện viên thực thụ là người biết lấy thành tích làm động lực, là người dám làm những cái mà người khác không dám làm, sẵn sàng đi trên con đường mà người khác không dám đi, dám dấn thân vào những nơi khó khăn, gian khổ nhất để cống hiến, góp sức mình điểm tô vào bức tranh tử tế vì cộng đồng. Thước đo lớn nhất, quan trọng nhất đối với nam sinh trong hành trình mình phụng sự vì cộng đồng là mỗi năm mình có thể giúp được bao nhiêu người, làm được bao nhiêu công trình, giúp họ thay đổi cuộc sống như thế nào.

Chia sẻ về cảm xúc của mình khi lọt top 20 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' năm 2023, Phúc bày tỏ bản thân thấy hạnh phúc, vinh dự và tự hào.

“Hạnh phúc khi những nỗ lực của mình được ghi nhận; vinh dự khi có cơ hội được nhận giải thưởng lớn và cao quý, lần nữa có cơ hội khẳng định câu trả lời cho câu hỏi “Người trẻ làm được gì?”; biết ơn vì hành trình vừa qua luôn đón nhận được sự quan tâm, tin tưởng, đồng hành, sẻ chia, ủng hộ từ gia đình, người thân, thầy cô, bạn bè, những người cộng sự, đội ngũ thành viên, tình nguyện viên của Nhóm từ thiện Fly To Sky và cộng đồng”, Phúc nói.

Về những dự định trong tương lai, Phúc và Nhóm từ thiện Fly to Sky sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động tình nguyện trong hệ sinh thái mà nhóm đặt ra để giải quyết các mục tiêu. Tùy vào tình hình thực tế của từng thời điểm, nhóm sẽ điều chỉnh, xây dựng bổ sung cho thời điểm ấy, đảm bảo các hoạt động phải bền vững, thiết thực, có hiệu quả, giải quyết được các vấn đề tại địa phương. Phúc khẳng định: “Thông qua đó, nhóm xác định "5 không" - mục tiêu mà Fly To Sky hướng đến trong giai đoạn sắp tới bao gồm: Không thiếu nước sạch – vệ sinh; Không thiếu chăm sóc y tế cơ bản; Không thiếu sinh kế; Không thiếu giáo dục phổ thông; Không thiếu sự hành động mỗi ngày để bảo vệ môi trường".

Phúc và Nhóm sẽ đẩy mạnh triển khai các dự án như: Dự án Tủ sách Bồ câu trắng (Hỗ trợ sách và phát triển văn hóa đọc), Dự án Chiến sĩ lọc nước (Cung cấp nước uống sạch khi đến trường), Dự án Fly+ Healthbox (Trang bị túi sơ cứu và kỹ năng sơ cứu cơ bản cho cộng đồng người dân tộc thiểu số, yếu thế), Dự án Học bổng Cánh chim xanh (Tặng học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học), Hành trình Chia sẻ yêu thương (Sinh hoạt thường xuyên và hỗ trợ các nguyện vọng của trẻ em yếu thế tại các mái ấm và trung tâm bảo trợ xã hội)...