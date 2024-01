Nam sinh Thương mại trên hành trình chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố

SVVN - Phạm Hữu Lương (sinh năm 2004) quê Hải Phòng, là sinh viên năm hai ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Thương mại. Ngay từ năm nhất, anh được tín nhiệm trở thành Liên chi Hội phó Liên chi Hội Sinh viên Viện Quản trị kinh doanh. Đồng đảm nhiệm các chức vụ khác như: Uỷ viên Ban chấp hành Liên chi Đoàn, Bí thư lớp… nhưng Hữu Lương vẫn đảm bảo thành tích học tập tốt với GPA 3. 64/4.0. Anh được đánh giá là người luôn đem lại năng lượng tích cực cho mọi người và sở hữu những thành tích đáng nể.

Lương cho biết xuất phát điểm của bản thân thực ra từ một “ngôi trường làng” tại vùng quê huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng (Trường Trung học Phổ thông Quang Trung), đến khi lên Đại học Lương luôn không khỏi tự hào khi kể với các bạn về ngôi trường cấp 3 đã thay đổi con người Lương như thế nào. Ở đó, Lương được học cách “thành nhân trước khi thành danh" tức là thầy cô luôn chú trọng trong việc dạy học sinh của mình sống có kỷ luật, đủ phẩm chất đạo đức, biết chịu trách nhiệm về bản thân mình đồng thời có trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội trước khi trở thành một người thành công.

Lương luôn biết ơn bố mẹ, cô giáo chủ nhiệm là người đã đồng hành cùng anh trong suốt năm tháng cấp 3 đầy khó khăn và thử thách. Đặc biệt là cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu, người đã đồng hành cùng Lương trong 2 kỳ thi quan trọng (thi vào 10 & tốt nghiệp THPT) và trong 2 kỳ thi ấy Lương luôn đạt 9,75 môn Ngữ văn. Cô như người mẹ thứ 2 dạy cho Lương về cách nhìn cuộc đời bằng “sự tử tế" và tấm lòng thiện lương xuất phát từ tâm hồn của mỗi con người bởi có thể nói “sự tử tế là âm vang êm dịu nhất của tấm lòng nhân ái”. Đây cũng chính là tư tưởng sống của chàng sinh viên trẻ Hải Phòng trong thời đại 4.0.

Đối với Lương, quan niệm về “tuổi trẻ" không nhất thiết phải gắn liền với sức khỏe cùng vẻ tráng kiện bên ngoài mà đó là ý chí mạnh mẽ, là khát vọng về tương lai và trở thành một người tử tế. Mục tiêu sống của Lương không chỉ đơn thuần là học để trang bị cho công việc sau này mà còn là sự cống hiến hết mình cho Đoàn - Hội để thắp sáng lên thanh xuân rực rỡ trên giảng đường Đại học. Vì vậy, khi còn là cậu sinh viên năm nhất, chập chững bước vào ngôi trường Đại học, Lương đã chứng minh cho mọi người thấy profile khủng của mình về cả thành tích học tập cũng như tài năng sẵn có. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, Lương đã xuất sắc đạt được 9,75 môn Ngữ văn và sở hữu cho mình chứng chỉ Ielts 7.0, bên cạnh đó Lương còn có tài năng hội hoạ và khả năng thiết kế đồ hoạ phục vụ cho mảng truyền thông về mặt hình ảnh và video.

Với tài năng vốn có của mình cùng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Lương đã bén duyên với công tác Hội và phong trào sinh viên ngay từ năm nhất và trở thành Liên chi Hội Phó trẻ nhất trong các Liên chi Hội Sinh viên trong trường. Hữu Lương chia sẻ: “Thời gian đầu khi đảm nhận chức vụ Liên chi Hội phó, với trách nhiệm của một người đứng đầu một tổ chức chính trị vì vậy mình gặp không ít những khó khăn, rào cản đặc biệt trong việc cân bằng giữa việc học trên lớp, việc tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và cả việc gia đình. Tuy nhiên, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bố mẹ, sự giúp đỡ sẻ chia của bạn bè, thầy cô và cả những anh chị trong Liên chi Hội, mình bớt đi phần nào những lo lắng và áp lực, lấy đó làm động lực để tiến về phía trước, chinh phục thử thách và chứng minh bản thân trên hành trình phát triển và thay đổi.”

Hơn 1 năm gắn bó với Liên chi Hội Sinh viên, Lương đã có những trải nghiệm thú vị khi tham gia vào các công tác Đoàn - Hội. Lương chia sẻ: “Thực sự mình đã tìm thấy phiên bản tốt nhất của bản thân trong những năm tháng tuổi trẻ đầy hoài bão và khát khao. Mình không còn là Hữu Lương của những năm cấp 3 chỉ biết học và học. Có thể nói, mình đang được sống là chính mình, được tự do làm những gì mình thích và được tìm thấy chân dung của một người trẻ nhiệt huyết, sáng tạo và cống hiến”.

"Đối với bản thân mình, danh hiệu Sinh viên 5 tốt là danh hiệu cao quý nhất của sinh viên Việt Nam. Nó không chỉ đơn thuần là tấm bằng khen mang tên mình mà đó là cả 1 quá trình nỗ lực, minh chứng của bản thân trong suốt một năm học, được đánh giá thông qua 5 tiêu chí: Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt. Có lẽ, từ khi tham gia vào Liên chi Hội Sinh viên và thực hiện các công tác Đoàn - Hội và các phong trào dành cho sinh viên thì mình mới được tiếp cận gần gũi hơn với cụm từ “Sinh viên 5 tốt", từ đó mình ý thức được việc mình cần làm đó là phân bổ thời gian hợp lí giữa việc học và tham gia vào các hoạt động để làm sao đáp ứng và đạt được kết quả tốt nhất ở mỗi mục tiêu đề ra. Việc dễ thì mình làm trước còn việc khó thì mình làm sau, nếu khó quá thì không được bỏ qua mà bắt buộc phải chinh phục nó bằng ý chí - khát vọng của mình, hãy coi khó khăn là những người bạn để mình thủ thỉ, tâm sự và tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Mình nhận thấy rằng mọi sự cố gắng đều được đền đáp xứng đáng với những gì mà bạn bỏ ra và mình tin rằng có công mài sắt, có ngày nên kim." - Hữu Lương chia sẻ về quá trình phấn đấu chinh phục danh hiệu cao quý.

Lương cho biết thêm: “Mỗi người đều có một giá trị riêng của chính bản thân mình, không ai giống ai hết, không cần phải đem so sánh mình với bất kì ai. Mình chỉ cần so sánh với chính bản thân, mình đã nỗ lực hết sức rồi, mình là phiên bản tốt đẹp của mình qua từng ngày, vậy là đủ rồi. Mình không đem so sánh năng lực, thu nhập, tài chính, ngoại hình… của mình với bất kì ai hết. Mỗi người là một bông hoa khác biệt, mỗi người có giá trị cống hiến riêng, mỗi người là một sự tồn tại màu nhiệm trên đời”.

Vì thế trong một năm qua Lương ra sức học tập và rèn luyện thật tốt để làm tấm gương cho mọi người trong Liên chi Hội và xứng đáng với danh xưng "Cán bộ chủ chốt". Lương nhận thức được trách nhiệm của mình trên cương vị của một người lãnh đạo không chỉ trang bị những kĩ năng quản lí cần thiết mà còn phải là tấm gương sáng trong học tập và cả thành tích trong các hoạt động.

Mục tiêu cuộc đời của Lương rất đơn giản đó là trở thành một người tử tế có khát vọng và ý chí. Lương quan niệm về cuộc đời rằng: dù ở lứa tuổi nào, chỉ cần được sống là phải sống tử tế. Đối với bản thân Lương khi chúng ta muốn làm bất cứ việc gì dù dễ dàng hay khó khăn thì chúng ta cần phải có tinh thần ý chí cao để xử lý, khắc phục và vượt qua nó như ông cha ta đã từng nói “có chí thì nên".Chúng ta phải có dũng khí mới có thể đương đầu được với mọi khó khăn thử thách.

Bên cạnh đó, là sinh viên đại diện cho thế hệ trẻ ngày nay, Lương luôn nung nấu trong mình một khát vọng về 1 tương lai tươi đẹp được xây dựng từ những ước mơ nhỏ bé nhất cho đến những điều cao cả nhất. Cuối cùng đó là sự tử tế, đây là thông điệp ý nghĩa nhất mà nam sinh Thương mại muốn gửi tới các bạn trẻ ngày nay: “Sự tử tế tôn vinh vẻ đẹp nhân cách và đạo đức của con người. Hãy sống tử tế và không quên cho đi để nhận lại. Hãy tận tụy cống hiến hơn là chỉ thụ hưởng. Cuối cùng, lợi ích sẽ đến sau những hành động có ích của bạn”.

Thành tích nổi bật của Hữu Lương: · Liên chi Hội Phó - Liên chi Hội Sinh viên Viện Quản trị kinh doanh 2 năm học liên tiếp (2022-2023 & 2023-2024); · Uỷ viên Ban Chấp hành Liên chi Đoàn Viện Quản trị kinh doanh; · Nhận bằng khen “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm 2023 do Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Thương mại trao tặng; · Bằng Khen của Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Thương mại "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2022-2023"; · Nhận bằng khen “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm 2023 do Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội trao tặng; · Điểm 9,75 môn Ngữ Văn thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2022; · Giải Khuyến khích cuộc thi “Xếp sách nghệ thuật” do Thư viện Trường Đại học Thương mại tổ chức; · Đại biểu chính thức của Trường Đại học Thương mại tham dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội khoá VIII nhiệm kỳ 2023-2028; · Giải Nhì cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến năm 2023” do Thư viện Trường Đại học Thương mại trao tặng; · Giấy khen đã có thành tích trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện dạy Tiếng Anh cho em “A Little Dream” tại Trường Mầm non Hoa Mặt Trời - Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội.