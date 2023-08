'Nam thần bom tấn xứ Hàn' Park Seo Joon vừa đưa ra tuyên bố khiến fan nữ 'chết sững'

SVVN - Tại sao Park Seo Joon chủ động từ chối vai diễn cho các bộ phim truyền hình lãng mạn? Điều này đang khiến cộng đồng fan nữ 'đau đầu đi tìm lời giải đáp'.

Park Seo Joon đã diễn xuất hơn một thập kỷ và thể hiện nhiều khía cạnh tài năng của mình cũng như sự đa dạng trong các vai diễn khác nhau. Tuy nhiên, có vẻ như cư dân mạng không nên mong đợi thêm bất kỳ vai diễn 'rom-com' (viết tắt của 'romantic comedy') kinh điển nào từ nam diễn viên sau lời thú nhận gần đây của Park Seo Joon.

Khi nói đến K-Dramas, cư dân mạng thích nhìn thấy nam diễn viên trong các bộ phim hài lãng mạn cổ điển. Một số vai diễn được yêu thích nhất của Park Seo Joon thuộc thể loại này, bao gồm loạt phim ăn khách She Was Pretty, Fight For My Way, và What's Wrong With Secretary Kim.

Tuy nhiên, có vẻ như phải một thời gian khá lâu nữa chúng ta sẽ không thấy Park Seo Joon trong bất kỳ bộ phim hài lãng mạn kinh điển nào. Nam diễn viên gần đây đang quảng bá cho dự án Concrete Utopia của mình cùng với nữ diễn viên Park Bo Young. Bộ phim kinh dị kể về những người sống sót sau trận động đất tại căn hộ Cung điện Hoàng gia ở Seoul và chắc chắn khác xa với một số bộ phim khác trước đây của Seo Joon.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nam diễn viên chia sẻ rằng sẽ không đóng thể loại "rom-com" nữa. Park Seo Joon nói thêm: “Cho đến bây giờ, tôi đã đóng nhiều phim hài lãng mạn, vì vậy tôi bắt đầu muốn đóng những thể loại khác”.

Kể từ dự án rom-com cuối cùng của mình là What's Wrong With Secretary Kim, Park Seo Joon đã không thực hiện một dự án "rom-com" nào kể từ đó: "Mặc dù mỗi rom-com đều khác nhau nhưng tôi muốn thay đổi thể loại. Tôi muốn giữ cho nó vui vẻ. Tôi đã thử thách bản thân mình kể từ sau 'Thư ký Kim', và nghĩ rằng đã không chọn một bộ phim hài lãng mạn nào kể từ đó và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai.Tất nhiên, tôi thích rom-com và nghĩ rằng thể loại này là một thách thức,nhưng mong muốn thử một cái gì đó khác biệt, đa dạng mạnh mẽ hơn vào thời điểm này".

Mặc dù những chia sẻ của Park Seo Joon không loại trừ hoàn toàn thể loại hài lãng mạn, nhưng nhiều cư dân mạng sẽ buồn vì sẽ phải đợi rất lâu để thấy thần tượng của mình trong thể loại mang tính biểu tượng nhất.