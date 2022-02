Ngày này cũng đã tới, 'nam thần' Lee Jong Suk tiết lộ sắp kết hôn gây 'sốc' cộng đồng mạng

SVVN - Cuối cùng, 'mỹ nam triệu triệu người mê' Lee Jong Suk cũng bày tỏ nguyện vọng muốn kết hôn, khiến trái tim các chị em 'hụt hẫng nhiều lần'.

Chính thức hoàn thành nghĩa vụ quân sự từ tháng 1/2021 nhưng phải cho đến thời điểm hiện tại, Lee Jong Suk mới thực sự trở lại với các hoạt động nghệ thuật như đóng phim, chụp hình tạp chí… Để quảng bá cho Big Mouth, một trong những bộ phim đầu tiên được phát hành của Lee Jong Suk sau thời gian dài vắng bóng, nam diễn viên đã xuất hiện trên tạp chí ELLE KOREA.

Lee Jong Suk cũng trả lời phỏng vấn trên chuyên mục Ask Me Anything của tạp chí, nơi mà các nhân vật khách mời sẽ trả lời tất cả các câu hỏi mà người hâm mộ và khán giả của mình luôn muốn biết.

Trước tiên, Lee Jong Suk có dịp chia sẻ về sở thích đấu kiếm mà rất lâu rồi người hâm mộ không còn thấy anh nhắc đến: “Đấu kiếm là một môn thể thao, một sở thích cá nhân mà tôi tìm thấy được sau một thời gian dài. Nhưng thật không may khi mới đây tôi bị thương dây chằng ở đầu gối. Vốn đầu gối tôi đã luôn ở trong trạng thái không tốt từ trước do quá trình quay phim. Vậy nên tôi nghĩ rằng chắc mình sẽ phải tìm kiếm một sở thích khác thôi, tập trung nhiều vào phần thân trên hơn”.

Và Lee Jong Suk thật sự gây 'sốc' với câu hỏi tiếp theo. Nam diễn viên được hỏi rằng “Nếu có một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi, bạn muốn làm gì?”. Và anh đã chia sẻ rằng mình muốn tham gia các lớp học dạy làm chồng để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân của mình, đồng thời tiết lộ những mong muốn sâu sắc về việc muốn sở hữu cho mình một gia đình nhỏ.

Lee Jong Suk thoải mái chia sẻ: “Tôi muốn học một lớp dạy làm chồng chăng? Khi nhìn lại những cuộc phỏng vấn mà tôi đã thực hiện ở tuổi 20, tôi thường nói rằng tôi muốn kết hôn khi còn trẻ và vẫn đang ở đỉnh cao phong độ. Bây giờ, tôi đã ở độ tuổi mà hôn nhân không còn là điều kỳ lạ nữa, vì vậy tôi muốn chuẩn bị tinh thần bằng cách tham gia một lớp học làm chồng, nếu có cơ hội nghỉ ngơi trong một thời gian dài”.

Cùng với đó, Lee Jong Suk nói về hình mẫu lý tưởng của mình khi được hỏi về việc nếu có một điều ước anh chàng sẽ ước gì: “Tôi sẽ ước mình biết được hình mẫu lý tưởng của mình là ai. Tôi thật sự muốn được biết người vợ trong tương lai của mình. Khi đã ở độ tuổi gọi là trung niên được rồi thì tôi thật sự phải dành thời gian suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Bất cứ khi nào tôi được hỏi về mẫu người lý tưởng của mình trong quá khứ, tôi sẽ trả lời một cách mơ hồ. Bây giờ, tôi muốn rõ ràng hơn bằng cách có thể nói Tôi muốn kết hôn với mẫu người này".

Có vẻ Lee Jong Suk đã 'sốt ruột' về 'đường tình duyên' của mình lắm rồi khi liên tục nhắc về những câu chuyện tình yêu. Nam diễn viên cho biết mình vẫn luôn nghĩ về mối tình đầu và đặc biệt là trong khoảng thời gian khó khăn: “Khi mệt mỏi, tôi thường hay nghĩ về mối tình đầu của mình. Không có lý do cụ thể gì hết mà nó dường như trở thành thói quen rồi. Cô ấy làm tôi nhớ lại khoảng thời gian khi còn là những thiếu niên vô lo vô nghĩ, yêu bằng cả trái tim”.