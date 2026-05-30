Nghê Ni, ví dụ độc đáo trong ngành giải trí

SVO - Bất chấp những khó khăn trong sự nghiệp điện ảnh và truyền hình cũng như giá trị thương mại giảm sút, làm thế nào Ni Ni (Nghê Ni) vẫn duy trì được vị thế vững chắc trong lĩnh vực kinh doanh hàng xa xỉ cao cấp?

Nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng, giá trị thương mại của Ni Ni thực sự đã giảm sút. Vài năm trước, cô là 'ngôi sao' được các thương hiệu lớn săn đón, luôn thống trị các chủ đề thịnh hành mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, các tác phẩm điện ảnh tiếp theo của cô liên tục không thể lặp lại thành công của bộ phim đầu tay, với doanh thu phòng vé thất bại và những đánh giá tầm thường trở thành chuyện thường tình.

Dần dần, cô chuyển hướng sang thị trường phim truyền hình, một sự chuyển đổi được giới chuyên môn đánh giá là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự suy giảm vị thế của cô. Thậm chí còn tai hại hơn là việc thiếu các giải thưởng. Trong ngành công nghiệp đề cao kết quả này, việc thiếu các giải thưởng cụ thể đồng nghĩa với việc mất đi tầm ảnh hưởng, và trong bảng xếp hạng gần đây nhất, cô đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm điểm chú ý.

Tuy nhiên, điều thú vị là các dự án hợp tác cao cấp và mạng lưới quan hệ của Ni Ni chưa bao giờ ngừng lại. Mới đây, cô đã tham dự sự kiện ra mắt của một thương hiệu xa xỉ trăm năm tuổi với tư cách người phát ngôn, phong cách thanh lịch của cô hoàn toàn phù hợp với hình ảnh sắc sảo của thương hiệu, thể hiện vị thế của cô như một biểu tượng thời trang hàng đầu.

Trước đó, cô cũng xuất hiện tại một buổi ra mắt phim đặc biệt ở Milan, diện một thiết kế mới của thương hiệu xa xỉ, toát lên vẻ gợi cảm và tinh tế, như một nàng thơ lạnh lùng và thanh lịch.

Cư dân mạng nhận thấy rằng, Ni Ni không bao giờ chạy theo xu hướng của các ngôi sao mạng xã hội hay cố gắng vượt mặt người khác bằng những bộ trang phục xa xỉ. Cô chỉ dựa vào sự hiện diện xuất sắc trước ống kính và khí chất thời trang của mình để vững vàng tạo dựng vị thế trong thế giới thời trang. Bằng cách tập trung vào việc trau dồi phong cách cá nhân và cẩn thận điều chỉnh bản thân theo xu hướng thời trang, cô đã khắc sâu một gu thẩm mỹ tinh tế vào chính con người mình. Phong cách này, tránh dựa vào các chủ đề thịnh hành hay tiếp thị đại trà từ người hâm mộ, đã giúp cô có được sự công nhận lâu dài trong giới thượng lưu.

Một số người cho rằng tình trạng hiện tại của Ni Ni là một ví dụ độc đáo trong ngành giải trí: Những thành tựu điện ảnh và truyền hình không đủ đã dẫn đến sự suy giảm giá trị thương mại của cô, trong khi nhiều năm trau dồi gu thời trang và các mối quan hệ đã cho phép cô duy trì chỗ đứng vững chắc trong giới thượng lưu.