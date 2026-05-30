Aespa lại thống trị các bảng xếp hạng

Album được phát hành vào ngày hôm trước (29/5), đã đạt vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng "Top Album" tại Nigeria, Đài Loan (TQ), Lào, Mexico, Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Phần Lan, Colombia và nhiều nước khác. Album cũng lọt vào "Top 10" tại 38 quốc gia khác, bao gồm Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Úc và Hà Lan. Theo Hanteo Chart, hơn 840.000 bản LEMONADE đã được bán ra vào ngày phát hành 29/5.

Ngoài ra, họ đã nhận được chứng nhận "Triple Platinum" từ QQ Music, nền tảng âm nhạc lớn nhất Trung Quốc, được trao tặng cho doanh số bán ra vượt quá 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 670 triệu won). Hơn nữa, họ đứng đầu bảng xếp hạng doanh số album kỹ thuật số tổng thể và thường xuyên trên QQ Music, đứng đầu bảng xếp hạng K-pop tích hợp trên năm nền tảng âm nhạc thuộc Tencent Music, và đứng đầu bảng xếp hạng doanh số album kỹ thuật số của Kugou Music (nền tảng phát và tải nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới của Trung Quốc, trực thuộc Tencent Music Entertainment).

Tại Nhật Bản, họ đứng đầu bảng xếp hạng LINE Music Album Top 100, đứng đầu bảng xếp hạng AWA Real-time Rising Chart, và thứ hai trên bảng xếp hạng Recochoku Daily Album Ranking.

MV cho ca khúc chủ đề LEMONADE đã vượt qua 10 triệu lượt xem chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi phát hành. Nó đứng đầu cả bảng xếp hạng video âm nhạc tổng thể của QQ Music và bảng xếp hạng video âm nhạc Hàn Quốc. Aespa sẽ tiếp tục các hoạt động của mình, bao gồm các lần xuất hiện liên tiếp trên chương trình Show! Music Core của đài MBC và chương trình Inkigayo của đài SBS.