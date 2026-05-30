CORTIS lại đứng đầu

Viện Nghiên cứu Danh tiếng Thương hiệu Hàn Quốc (Korea Corporate Reputation Research Institute) đã đo lường chỉ số tham gia, chỉ số truyền thông, chỉ số giao tiếp và chỉ số cộng đồng của các thương hiệu 'ngôi sao' thông qua phân tích hành vi người tiêu dùng bằng cách sử dụng 108.737.079 dữ liệu lớn về thương hiệu 'ngôi sao' đang lên được thu thập từ ngày 30/4 đến ngày 30/5/2026.

CORTIS đã đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu 'ngôi sao' đang lên với chỉ số tăng 409,37% so với tháng trước.

Chỉ 10 tháng sau khi ra mắt, CORTIS hiện vượt mốc 700 triệu lượt stream trên Spotify, lập kỷ lục “Thời gian ngắn nhất” cho nhóm nhạc nam K-pop. Kỷ lục này thể hiện tổng số lượt nghe của 13 ca khúc, bao gồm mini-album thứ hai GREENGREEN, album đầu tay và Mention ME, một bài hát xuất hiện trong phim hoạt hình GOAT của Sony Pictures. Bằng việc phá kỷ lục mới trên Spotify, một chỉ số quan trọng của thị trường âm nhạc quốc tế, chỉ sau chưa đầy một năm ra mắt, CORTIS đã chứng minh mình là một hiện tượng toàn cầu.

Album mới ‘GREENGREEN’ đã vượt mốc 100 triệu lượt xem chỉ sau 15 ngày phát hành chính thức, một kỷ lục rút ngắn hơn một nửa thời gian so với mini-album đầu tiên (34 ngày). Lượt xem của ‘TNT,’ ‘ACAI,’ và ‘YOUNGCREATORCREW,’ những ca khúc gần đây 'gây sốt' trên các chương trình âm nhạc và lễ hội sinh viên, đã tăng hơn gấp đôi trong hai tuần qua. Đáng chú ý, từ ngữ mới ‘Young-keuk,’ viết tắt của ‘YOUNGCREATORCREW,’ đã trở thành một từ xu hướng mới trong giới trẻ MZ, tượng trưng cho tuổi trẻ và cá tính. Hơn nữa, album này đã lọt vào top 30 trên bảng xếp hạng album chính của Billboard Mỹ, ‘Billboard 200,’ được công bố vào ngày 30/5, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp trụ vững trên bảng xếp hạng, đồng thời giữ vững vị trí dẫn đầu trên cả hai bảng xếp hạng ‘World Albums’ và ‘Top Album Sales’ trong tuần thứ hai liên tiếp. Album này cũng xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng "Official Hip Hop & R&B Albums" của UK Official Charts trong tuần thứ ba liên tiếp. Ca ​​khúc chủ đề "REDRED" đạt vị trí thứ 108 trên bảng xếp hạng "Weekly Top Song Global" mới nhất (từ ngày 22 - 28/5), thành công trụ hạng trong năm tuần liên tiếp. Đây là lần đầu tiên một nhóm nhạc nam K-pop ra mắt trong vòng năm năm qua lọt vào bảng xếp hạng này. Trên bảng xếp hạng ngày, ca khúc này đã vươn lên vị trí cao nhất là thứ 61. Hiện tại, nó cũng đang duy trì chuỗi bốn tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng "Weekly Top Song" của Hàn Quốc.

CORTIS sẽ phát hành MV cho Blue Lips, một ca khúc trong mini-album thứ hai của họ, thông qua kênh YouTube của HYBE Labels vào khoảng lúc 22h tối ngày 30/5 (theo giờ Hàn Quốc). Đây là tác phẩm thứ tư được ra mắt trong tổng số năm video âm nhạc quy mô lớn được chuẩn bị cho mini-album thứ hai này.

​

​