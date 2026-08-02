Người Việt Nam mang Cờ Tổ quốc đến hai địa cực: 'Không có nơi nào là tận cùng đối với một giấc mơ’

SVO - Trưa 1/8 năm 2026, doanh nhân Đoàn Văn Bình - Chủ tịch Tập đoàn CEO Group đã đặt chân đến Cực Bắc của Trái Đất. Hành trình đầy thử thách này không chỉ đánh dấu cột mốc cá nhân khi ông hoàn thành mục tiêu vươn tới cả hai địa cực, mà còn mang theo niềm tự hào khi lá Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc tung bay giữa biển băng vô tận, cùng một thông điệp truyền cảm hứng sâu sắc gửi tới thế hệ trẻ.

Anh Đoàn Văn Bình cho biết, đúng 11h59, ngày 1/8, sau gần sáu ngày lênh đênh giữa biển băng Bắc Băng Dương, tiếng còi hú và ánh đèn nháy từ con tàu phá băng Le Commandant Charcot đã đánh dấu khoảnh khắc anh cùng đoàn thám hiểm chạm tới mốc 90 độ Bắc - Cực Bắc Địa lý.

Nhớ lại giây phút thiêng liêng này, anh Đoàn Văn Bình chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình thật may mắn và biết ơn khi được hiện diện tại một điểm vô cùng đặc biệt của Trái Đất: Nơi tất cả các kinh tuyến hội tụ, nơi mọi hướng đi đều là hướng Nam, nơi trục quay của hành tinh đi qua và nơi chỉ cần bước vài bước quanh một điểm, con người đã có thể nói rằng mình vừa đi vòng quanh thế giới".

Anh Đoàn Văn Bình - Chủ tịch Tập đoàn CEO Group đặt chân tới Cực Bắc của Trái Đất.

"Khung cảnh tại Cực Bắc hiện lên với cái lạnh cắt da, độ ẩm cao và những cơn gió mang theo từng bông tuyết bay trong không trung. Sắc trắng vô tận của băng hoà quyện cùng màu xanh thẳm của đại dương, điểm xuyết hương vị mặn mòi thoang thoảng của biển cả và âm thanh lách tách của những tảng băng nứt vỡ dưới chân. Tại toạ độ 90 độ Bắc, không có đất liền hay cột mốc cố định như ở Cực Nam Địa lý. Dưới lớp băng biển không ngừng trôi dạt theo sức gió và dòng hải lưu là một đại dương sâu thẳm. Việc xác định chính xác toạ độ này chỉ có thể thực hiện thông qua hệ thống định vị của con tàu", anh Bình kể.

Giữa không gian lạnh giá ấy, anh Bình lại cảm nhận được một nguồn năng lượng ấm nóng tràn ngập trong lồng ngực. "Đây có lẽ là một trong những nơi thể hiện rõ nhất bản chất của vô thường mà Đức Phật đã dạy: Không có gì hoàn toàn bất biến, mọi sự vật, hiện tượng đều vận động, chuyển hoá và đổi thay. Tại khoảnh khắc đặc biệt này, tôi liên tưởng muôn loài, con người, hay ngay cả Trái Đất cũng như tảng băng trôi ngoài kia, như đám mây trắng lang thang trên bầu trời", anh Bình chia sẻ.

Từng đặt chân đến mốc 90 độ Nam, việc vươn tới điểm đối diện của địa cầu mang lại cho vị doanh nhân này những góc nhìn mới mẻ. Đối với anh, hành trình này không phải là một sự chinh phục, bởi con người quá đỗi nhỏ bé trước thiên nhiên vĩ đại. Sự hiện diện tại toạ độ đặc biệt này là cơ hội để chứng kiến, để hiểu thêm về giới hạn của bản thân và nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm chung trong việc gìn giữ hành tinh xanh.

"Không nơi nào thực sự là tận cùng. Mỗi điểm cực lại mở ra một hướng đi mới. Mỗi hành trình kết thúc lại mở ra một chân trời khác. Điều quan trọng không chỉ là chúng ta đã đi được bao xa, mà còn là sau mỗi chuyến đi, chúng ta hiểu thêm điều gì về thế giới, về con người và về chính mình", anh Bình nhấn mạnh.

Từ điểm cực tận cùng của thế giới, Chủ tịch CEO Group mong ước gửi tới các bạn trẻ Việt Nam và toàn thể cán bộ, nhân viên một niềm tin mãnh liệt. Anh khẳng định rằng, bằng một khát vọng đủ lớn, sự kiên trì, không ngừng học hỏi cùng phương pháp làm việc chăm chỉ và thông minh, con người hoàn toàn có thể vượt qua những giới hạn tưởng chừng không thể vượt qua.

"Mỗi người đều có một điểm cực của riêng mình để chinh phục. Đó có thể không phải là Cực Bắc hay Cực Nam, mà là một mục tiêu trong học tập, công việc, kinh doanh hoặc cuộc sống. Hãy dám ước mơ, hãy bắt đầu hành động, hãy bền bỉ tiến về phía trước bởi không có nơi nào là tận cùng đối với một giấc mơ”, anh Bình nhắn nhủ.