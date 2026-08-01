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4 nữ sinh trường Đại học Ngoại thương bước vào Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

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SVO - Sau vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, trường ĐH Ngoại thương có 4 đại diện bước tiếp vào vòng Chung khảo, gồm Lê Phương Nghi (SBD 05), Lê Trần Bảo My (SBD 46), Đinh Diệu Anh (SBD 72) và Vũ Thị Khánh Vi (SBD 75).

Lê Phương Nghi - SBD 05 (2006, Gia Lai) hiện là sinh viên năm hai chương trình Kinh tế đối ngoại, Phân hiệu trường ĐH Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh. Cô từng giành danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025, đồng thời nhận giải phụ Người đẹp ăn ảnh. Bên cạnh đó, Phương Nghi đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Chi hội năm 2025, sở hữu IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5.

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Lê Phương Nghi, Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025, là một trong bốn đại diện của Trường Đại học Ngoại thương góp mặt tại Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Lê Trần Bảo My - SBD 46 (2005, Hà Nội) đang theo học song song ngành Quản trị kinh doanh tại trường ĐH Ngoại thương và ngành Quan hệ lao động và Công đoàn tại trường ĐH Công đoàn. Sở hữu chiều cao 1,76 m, Bảo My duy trì kết quả học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, có kinh nghiệm làm người mẫu và theo đuổi bộ môn múa dân gian đương đại, nhảy hiện đại.

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Lê Trần Bảo My theo học song song hai trường đại học, mang đến Hoa hậu Việt Nam 2026 hình ảnh một nữ sinh năng động và giàu khát vọng.

Đinh Diệu Anh - SBD 72 (2003, Hà Nội) là cựu sinh viên hai chương trình đào tạo Tiếng Anh thương mại (định hướng Kinh doanh quốc tế) và Kinh tế đối ngoại của trường ĐH Ngoại thương. Cô tốt nghiệp loại Xuất sắc và Giỏi, đạt IELTS 7.5 từ năm lớp 11, có chứng chỉ HSK 4, từng là học sinh giỏi Ngữ văn và Á quân TEDx FTU Hanoi. Tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2023, Diệu Anh giành ba danh hiệu Á khôi, Hoa khôi Nhân ái và Hoa khôi Tài năng, đồng thời từng đại diện sinh viên nhà trường đón tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon trong chuyến thăm Việt Nam.

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Đinh Diệu Anh tốt nghiệp hai chuyên ngành tại trường ĐH Ngoại thương, từng giành danh hiệu Á khôi, Hoa khôi Nhân ái và Hoa khôi Tài năng Duyên dáng Ngoại thương 2023.

Vũ Thị Khánh Vi - SBD 75 (2004, Ninh Bình), cựu sinh viên khoa Kinh tế Quốc tế, hoàn thành chương trình đại học trong 3,5 năm, tốt nghiệp loại Xuất sắc với GPA 3.6. Cô từng đạt danh hiệu Người đẹp Toàn năng tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2023, tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội và từng đại diện sinh viên toàn trường tham gia nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao.

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Vũ Thị Khánh Vi hoàn thành chương trình đại học trong 3,5 năm, tốt nghiệp loại Xuất sắc và từng đạt danh hiệu Người đẹp Toàn năng Duyên dáng Ngoại thương 2023.

Việc có bốn đại diện góp mặt tại vòng Chung khảo tiếp tục cho thấy chất lượng toàn diện của các thí sinh đến từ trường ĐH Ngoại thương. Điểm chung của họ không chỉ nằm ở ngoại hình nổi bật mà còn ở nền tảng học vấn, khả năng ngoại ngữ, tư duy hội nhập và sự năng động trong các hoạt động xã hội.

Trong nhiều năm qua, trường ĐH Ngoại thương được xem là một trong những "cái nôi" đào tạo nhiều gương mặt nổi bật của các cuộc thi sắc đẹp. Từ Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy, Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đến nhiều người đẹp đạt thành tích cao ở các đấu trường trong nước và quốc tế, dấu ấn của sinh viên Ngoại thương đã góp phần tạo nên một thương hiệu riêng về vẻ đẹp tri thức, bản lĩnh và hội nhập.

Thiện Nhân
#Đại học Ngoại thương góp mặt tại Hoa hậu Việt Nam 2026 #Thành tích học tập và ngoại ngữ của thí sinh #Năng lực và hoạt động xã hội của thí sinh #Lịch sử thành công của sinh viên Ngoại thương trong sắc đẹp #Chất lượng đào tạo và hình ảnh thương hiệu của trường

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