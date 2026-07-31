Sinh viên Việt Nam cần gì để được thế giới tin tưởng?

SVO - Tại Hội nghị Châu Á của Hiệp hội Kinh tế lượng khu vực Đông Á và Đông Nam Á 2026 (AMES 2026) diễn ra ngày 31/7 tại Hà Nội, bên lề chương trình, Giáo sư Nguyễn Đức Khương, Đồng Chủ tịch hội nghị, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), đã có cuộc trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong về năng lực hội nhập của sinh viên Việt Nam cũng như những phẩm chất người trẻ cần rèn luyện để khẳng định vị thế trong môi trường học thuật quốc tế.

Theo GS Nguyễn Đức Khương, những năm gần đây, sinh viên Việt Nam ngày càng tạo được dấu ấn tích cực trong mắt các trường đại học và cộng đồng khoa học quốc tế. Điều đó không chỉ được thể hiện qua thành tích học tập mà còn ở cách các bạn thích nghi, phát triển và đóng góp trong môi trường nghiên cứu toàn cầu.

Ông cho biết, phẩm chất đầu tiên được các giáo sư nước ngoài ghi nhận là sự nghiêm túc trong học tập và làm việc. Đặc biệt với những sinh viên theo học bậc thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài, tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp luôn được đánh giá cao.

Bên cạnh đó là tinh thần cầu tiến. Dù xuất phát điểm có thể thấp hơn sinh viên ở nhiều quốc gia phát triển, nhưng người trẻ Việt Nam luôn thể hiện quyết tâm vươn lên, chủ động học hỏi để bắt kịp, thậm chí từng bước khẳng định năng lực trong môi trường quốc tế.

"Đại học quốc tế rất thích tuyển được sinh viên từ Việt Nam, đặc biệt là những sinh viên sau này có thể tham gia vào các lĩnh vực nghiên cứu khoa học đỉnh cao của thế giới. Thực tế, ngày càng có nhiều nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam đang công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn hàng đầu thế giới. Đây là minh chứng rõ nét cho chất lượng nguồn nhân lực trẻ của Việt Nam”, GS Nguyễn Đức Khương chia sẻ.

GS Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global). (Ảnh: Lê Vượng)

Một điểm mạnh khác là khả năng hội nhập. GS Nguyễn Đức Khương nhận định sinh viên Việt Nam thích nghi khá tốt với môi trường quốc tế và không gặp nhiều rào cản về văn hóa.

"Chúng ta đi ra thế giới với hình ảnh một Việt Nam kiên cường, luôn đổi mới sáng tạo và luôn mong muốn hợp tác để cùng phát triển. Đó là điều bạn bè quốc tế ghi nhận rất tích cực", ông khẳng định.

Bên cạnh những ưu điểm, GS Nguyễn Đức Khương cũng chỉ ra hạn chế mà nhiều thế hệ người Việt từng gặp phải khi học tập và làm việc ở nước ngoài, đó là sự thiếu tự tin.

Theo ông, trước đây không ít người Việt còn ngại phát biểu, ngại tranh luận hoặc ít đặt câu hỏi trong môi trường học thuật quốc tế. Tuy nhiên, với thế hệ trẻ hiện nay, khoảng cách đó đang dần được thu hẹp. Ông cho rằng, người trẻ cần mạnh dạn hơn trong việc trao đổi học thuật, bởi đặt câu hỏi không phải là biểu hiện của sự yếu kém mà là cách để học hỏi.

"Những người biết đặt câu hỏi thường là những người có tư duy dẫn dắt. Họ luôn tò mò, luôn muốn hiểu sâu bản chất của vấn đề và không ngừng tìm kiếm tri thức mới", ông nhấn mạnh.

Là người nhiều năm kết nối mạng lưới học giả Việt Nam trên toàn thế giới, GS. Nguyễn Đức Khương cũng cho rằng để tiếp tục củng cố niềm tin của cộng đồng học thuật quốc tế dành cho Việt Nam, người trẻ cần xây dựng cho mình hai phẩm chất quan trọng: Kỷ luật và khả năng kết nối.

“Khi đã lựa chọn một hướng đi, điều quan trọng là phải theo đuổi đến cùng để tạo ra kết quả thực chất. Không phải lúc nào chúng ta cũng phải đi tìm một ý tưởng mới. Điều quan trọng hơn là phải đủ kiên trì để biến ý tưởng của mình thành kết quả. Khi làm được điều đó, vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế sẽ ngày càng được nâng cao", ông nói.

Giáo sư cũng khuyến khích sinh viên tận dụng các diễn đàn học thuật quốc tế như AMES để mở rộng mạng lưới kết nối. Những hội nghị như vậy không chỉ dành cho các nhà khoa học hàng đầu mà còn là cơ hội để các nhà nghiên cứu trẻ gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm những cộng sự trong tương lai. Các học giả quốc tế luôn đánh giá cao sức sáng tạo của giới trẻ và sẵn sàng đồng hành nếu nhìn thấy tiềm năng hợp tác.

"Tất cả những cơ hội đó đều đang hiện hữu. Điều quan trọng là chúng ta có biết nắm bắt hay không", ông bày tỏ.

Khép lại cuộc trao đổi, GS Nguyễn Đức Khương gửi gắm một thông điệp dành cho sinh viên: Đổi mới sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ những phát minh mang tính đột phá. Các giá trị lớn đôi khi lại đến từ việc làm mới những công việc quen thuộc bằng một góc nhìn khác hoặc một phương pháp tốt hơn.

"Không phải lúc nào cũng phải đi tìm 'big idea'. Ngay trong những việc mình đang làm, hãy tìm cách làm tốt hơn bằng tư duy mới và phương pháp mới. Nếu vẫn làm theo cách cũ thì rất khó tạo ra kết quả mới. Chính sự đổi mới mỗi ngày mới là nền tảng của sáng tạo và cũng là điều người trẻ cần theo đuổi", GS Nguyễn Đức Khương nhấn mạnh.