Nguyễn Thế Vinh – Nam sinh viên đam mê truyền thông và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng

SVO - Nguyễn Thế Vinh (sinh năm 2006) là sinh viên chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh hoạt động trong lĩnh vực truyền thông với vai trò MC/BTV và tham gia cộng tác viên của một số cơ quan báo chí, truyền hình. Trước đó, Thế Vinh từng có thời gian thực tập tại Văn phòng Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Từ giảng đường kinh tế đến hành trình theo đuổi truyền thông

Ngay từ khi còn học tại Trường THPT Ngô Quyền - Ba Vì, Thế Vinh đã tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên. Vinh từng đảm nhiệm các vị trí như Cán bộ chi đoàn, Phó Bí thư dự khuyết Đoàn trường và Chủ nhiệm Câu lạc bộ Âm nhạc Sao Mai. Những trải nghiệm này không chỉ giúp Vinh rèn luyện kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm mà còn giúp hiểu rõ hơn về trách nhiệm của người trẻ đối với cộng đồng.

Bước vào môi trường đại học, Thế Vinh có cơ hội trải nghiệm nhiều môi trường làm việc khác nhau. Anh từng thực tập tại Hiệp hội Phát triển Bền vững Việt Nam và Văn phòng Chính phủ, qua đó học hỏi phong cách làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật và sự cẩn trọng trong từng chi tiết.

Thế Vinh hoạt động trong lĩnh vực truyền thông với vai trò MC/BTV và cộng tác viên báo chí.

Song song với việc học tập, Thế Vinh còn hoạt động trong lĩnh vực truyền thông - báo chí với vai trò MC, biên tập viên và cộng tác viên cho một số cơ quan báo chí như Vietnamnet, Hà Nội Mới, Tuổi Trẻ, VTC News và Truyền hình Quốc hội. Những trải nghiệm thực tế này giúp Vinh rèn luyện khả năng giao tiếp, bản lĩnh trước công chúng, đồng thời hiểu sâu hơn về trách nhiệm của người làm truyền thông trong việc lan tỏa thông tin chính xác và giá trị tích cực đến cộng đồng.

Chia sẻ về hành trình của mình, nam sinh cho rằng: “Mọi hành trình đều bắt đầu từ con số 0. Khi dám bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, mỗi người sẽ có thêm cơ hội học hỏi và trưởng thành”.

Trưởng thành từ thử thách và hành trình lan tỏa giá trị cộng đồng

Quá trình học tập và hoạt động của Thế Vinh cũng không tránh khỏi những khó khăn. Việc cân bằng giữa học tập, công việc và các hoạt động xã hội đôi khi khiến anh gặp áp lực và có lúc tự nghi ngờ khả năng của bản thân.

Tuy nhiên, chính những thử thách đó lại giúp nam sinh trưởng thành hơn. Thế Vinh học được cách quản lý thời gian, sắp xếp công việc khoa học và giữ tinh thần kiên trì trong mọi hoàn cảnh. Anh nhận ra rằng thành công không đến từ những bước nhảy vọt, mà từ việc kiên trì làm tốt từng việc nhỏ mỗi ngày.

Thế Vinh tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên từ thời THPT.

Những năm tháng sinh viên đối với anh là quãng thời gian vô cùng quý giá. Đây không chỉ là khoảng thời gian để tích lũy kiến thức mà còn là giai đoạn giúp bản thân rèn luyện bản lĩnh và khám phá chính mình.

Thế Vinh luôn biết ơn các thầy cô - những người đã truyền cảm hứng, hướng dẫn và đồng hành cùng anh trong suốt quá trình học tập. Sự tận tâm của thầy cô không chỉ giúp nam sinh tiếp cận tri thức mà còn giúp hiểu rõ giá trị của sự nỗ lực và tinh thần cầu thị.

Theo anh, để sống có ích cho xã hội, người trẻ cần bắt đầu từ việc ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng. Mỗi người đều có thể đóng góp theo cách riêng của mình, dù chỉ là những hành động nhỏ.

Thế Vinh tham gia “Chương trình Tập huấn An ninh số và Bảo vệ thanh niên khuyết tật trên không gian mạng”.

Trong thời gian qua, Thế Vinh đã tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và dự án phi lợi nhuận. Anh từng tham gia với vai trò đại sứ truyền thông và thành viên ban tổ chức của các chương trình như “Eco Vì Cộng Đồng - Hà Nội Xanh”, “Xây Nhà Cho Em”, “Ngày và Giờ Trái Đất 2025”. Những hoạt động này giúp nam sinh lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội tới nhiều bạn trẻ.

Bên cạnh đó, Thế Vinh hiện đảm nhiệm vai trò Đại sứ Truyền thông, Phó Chánh Văn phòng YDCEC, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ người khiếm khuyết và phòng chống lừa đảo và nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho thanh niên Việt Nam. Anh cũng tham gia các hoạt động hỗ trợ người khiếm khuyết thông qua trực thuộc Hội Người Khuyết tật Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Thế Vinh dự “Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030”.

Một dấu mốc đáng nhớ đối với Thế Vinh là khi được tham gia TEDx VinUniversity Hà Nội với vai trò diễn giả. Tại đây, anh đã chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình với mong muốn truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ dám bắt đầu và tin vào khả năng của bản thân.

Thế Vinh tin rằng, mỗi người trẻ đều có thể tạo ra giá trị cho xã hội nếu dám hành động và không ngừng học hỏi. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, nhưng luôn làm với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm.

Định hướng mới trên hành trình theo đuổi lĩnh vực đối ngoại

Ở giai đoạn hiện tại, Thế Vinh cũng đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng trong hành trình học tập của mình. Sau những trải nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và môi trường làm việc tại các cơ quan nhà nước, anh nhận ra bản thân ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề chính sách, quan hệ quốc tế và công tác đối ngoại. Chính vì vậy, nam sinh đang định hướng rẽ hướng sang theo học tại Học viện Ngoại giao - một môi trường đào tạo uy tín về quan hệ quốc tế của Việt Nam.

Thế Vinh định hướng theo đuổi lĩnh vực đối ngoại, hướng tới môi trường học tập tại Học viện Ngoại giao.

Thế Vinh cho biết những trải nghiệm trước đây, đặc biệt là khi được tiếp xúc với môi trường làm việc tại Văn phòng Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, đã giúp anh hiểu rõ hơn về vai trò của thông tin, chính sách và hoạt động đối ngoại trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Nam sinh hy vọng rằng trong tương lai mình có thể kết hợp giữa kiến thức về quan hệ quốc tế và kỹ năng truyền thông, từ đó đóng góp vào các hoạt động đối ngoại và lan tỏa hình ảnh tích cực của Việt Nam ra thế giới.

Thế Vinh tham gia các dự án cộng đồng, lan tỏa thông điệp sống xanh và trách nhiệm xã hội.

Với Thế Vinh, mỗi giai đoạn của tuổi trẻ đều là một hành trình học hỏi. Rẽ hướng không phải là bắt đầu lại, mà là bước tiếp trên con đường phù hợp hơn với mục tiêu của mình.

(Ảnh: NVCC)