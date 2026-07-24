Nhà sử học Dương Trung Quốc là Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi sáng tạo “Rộ Sắc” do BEAT Network tổ chức

SVO - “Rộ Sắc” là cuộc thi dành cho sinh viên trên toàn quốc, tạo không gian để người trẻ tìm hiểu các nguồn tư liệu lịch sử, phát triển phương án tạo hình và xây dựng sản phẩm ứng dụng lấy cảm hứng từ hình tượng đầu sư tử Việt. Cuộc thi hướng đến việc đưa những chất liệu văn hóa quen thuộc tiếp tục hiện diện trong đời sống và không gian lễ hội Trung Thu hôm nay.

Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo “Rộ Sắc” vừa diễn ra tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, chính thức mở đầu hành trình Rằm Rộ 2026. Thông qua các tiết mục nghệ thuật, phần chia sẻ của chuyên gia văn hóa, nhà giáo dục, đại diện báo chí và tổ chức thanh niên, chương trình đặt ra câu hỏi về cách những giá trị văn hóa Việt có thể tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại bằng góc nhìn và ngôn ngữ của thế hệ trẻ.

Tại sự kiện, Ban Tổ chức chính thức công bố đề bài cuộc thi: “Dựa trên nguồn tư liệu lịch sử về dòng chảy tạo hình sư tử Việt, hãy xây dựng một phương án tạo hình đầu sư tử có khả năng nhận diện rõ bản sắc Việt và phát triển phương án đó thành sản phẩm ứng dụng trong lễ hội Trung Thu hôm nay.”

Cuộc thi không tìm kiếm một mẫu đầu sư tử duy nhất, mà khuyến khích các phương án đa dạng, có căn cứ từ tư liệu, có khả năng lý giải ý tưởng và thể hiện sự tôn trọng đối với chất liệu văn hóa. Từ phương án tạo hình, thí sinh tiếp tục phát triển thành sản phẩm vật lý hoặc kỹ thuật số có khả năng ứng dụng và kết nối với công chúng.

Ông Phạm Quang Vinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Quang Vinh – Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao – Thành viên Ban Giám khảo chia sẻ về vai trò của văn hóa trong việc tạo nên bản sắc, sức mạnh mềm và hình ảnh của quốc gia. Ông nhấn mạnh: “Tôi tin rằng cuộc thi Rộ Sắc ngày hôm nay sẽ là sự khởi đầu rất tốt đẹp cho cả một hành trình của khát vọng đưa văn hóa Việt Nam tiếp cận với thế giới bên ngoài.”

Thông điệp trọng tâm của phần phát biểu là: để văn hóa Việt có thể vươn xa, cần một thế hệ vừa hiểu những giá trị truyền thống, vừa đủ tự tin tìm ra những cách biểu đạt phù hợp với công chúng hôm nay. Công nghệ, truyền thông, thiết kế và các ngành sáng tạo mở ra cơ hội để người trẻ trở thành những người chủ động kể câu chuyện văn hóa Việt.

TS.KTS. Ngô Thị Kim Dung – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chia sẻ về vai trò của nhà trường trong việc trang bị tri thức và tạo môi trường để sinh viên nghiên cứu, thử nghiệm, phản biện và hoàn thiện sản phẩm. Bà nhấn mạnh: “Văn hóa không chỉ được gìn giữ bằng ký ức mà còn được tiếp nối bằng sáng tạo. Khi mỗi thế hệ biết kể lại câu chuyện văn hóa theo ngôn ngữ của thời đại mình, truyền thống sẽ luôn có sức sống mới.”

Phần chia sẻ khẳng định rằng phát triển sản phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa cần bắt đầu bằng quá trình tìm hiểu – giải mã – chuyển hóa. “Lấy cảm hứng” không đồng nghĩa với sao chép hình thức hoặc thay đổi tùy ý, mà phải được đặt trên nền tảng tham chiếu tư liệu và tôn trọng tinh thần của chất liệu văn hóa.

Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ về chủ đề cuộc thi Rộ Sắc.

Tại chương trình, Nhà sử học Dương Trung Quốc – Trưởng Ban Giám khảo chia sẻ về dòng chảy tạo hình sư tử Việt, những đặc trưng vùng miền trong tạo hình, cùng vẻ đẹp và ý nghĩa văn hóa của nghệ thuật múa sư tử trong dịp Tết Trung Thu.

Ông cho rằng những cách thể hiện mới mẻ là điều đáng khuyến khích, nhưng mỗi tác phẩm vẫn cần được đặt trên nền tảng hiểu biết về nguồn gốc, bản sắc và giá trị văn hóa: “Cuộc thi sẽ chọn ra những tác phẩm tuyệt vời nhất, nhưng điều đáng quý hơn là tạo được sự quan tâm, tìm hiểu lâu dài của người trẻ với văn hóa Việt.”

Các thành viên Ban Giám khảo nhận hoa cảm ơn từ đại diện đơn vị tổ chức BEAT Network.

Công bố đề bài chính thức

Đề bài Cuộc thi “Rộ Sắc” được công bố tại chương trình: “Dựa trên nguồn tư liệu lịch sử về dòng chảy tạo hình sư tử Việt, hãy xây dựng một phương án tạo hình đầu sư tử có khả năng nhận diện rõ bản sắc Việt và phát triển phương án đó thành sản phẩm ứng dụng trong lễ hội Trung Thu hôm nay.” Đề bài gồm hai yêu cầu chính:

Xây dựng phương án tạo hình đầu sư tử trên cơ sở tham chiếu nguồn tư liệu lịch sử về dòng chảy tạo hình sư tử Việt. Phát triển phương án tạo hình đó thành sản phẩm vật lý hoặc kỹ thuật số có khả năng ứng dụng trong lễ hội Trung Thu hôm nay.

Các tác phẩm được kỳ vọng thể hiện ba lớp giá trị: mức độ tìm hiểu chất liệu văn hóa; chất lượng của phương án sáng tạo; khả năng phát triển thành sản phẩm ứng dụng và tiếp cận công chúng.

Thông qua cuộc thi, thí sinh được khuyến khích tìm hiểu các chất liệu lịch sử, văn hóa và nghệ thuật truyền thống, từ đó phát triển những ý tưởng và sản phẩm ứng dụng mang dấu ấn cá nhân. Cuộc thi được kỳ vọng tạo nên một không gian sáng tạo cởi mở, nơi người trẻ có cơ hội tiếp cận văn hóa truyền thống bằng góc nhìn của thế hệ mình, trên tinh thần tôn trọng bản sắc và bối cảnh văn hóa. Mỗi tác phẩm dự thi là một cách thể hiện và một sắc màu riêng, cùng góp phần lan tỏa không khí rộn ràng của Tết Trung Thu trong đời sống hôm nay.