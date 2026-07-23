Người đẹp bản lĩnh bước ra khỏi vùng an toàn để chọn hạnh phúc

SVO - Tốt nghiệp loại Giỏi, ngành Kinh doanh Quốc tế, cùng công việc logistics ổn định, Lê Phương Quyên lại chọn một ngã rẽ hoàn toàn khác: Dấn thân vào lĩnh vực truyền thông và sáng tạo nội dung. Từ danh hiệu Á khôi Ngoại thương đến Top 10 'Miss World Vietnam 2025' là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh của một người trẻ dám từ bỏ vùng an toàn, để kiên trì theo đuổi giá trị hạnh phúc đích thực và cống hiến cho cộng đồng.

Lê Phương Quyên tốt nghiệp loại Giỏi, chương trình Chất lượng cao, ngành Kinh doanh Quốc tế, trường ĐH Ngoại thương. Trước khi bén duyên với truyền thông, Phương Quyên đã có khoảng hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực logistics và xuất nhập khẩu. Công việc này mang lại cho cô một nền tảng kiến thức vững chắc về kinh doanh quốc tế và sự ổn định mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, cô gái trẻ này luôn ấp ủ một niềm đam mê khác, một con đường mà cô thực sự thuộc về.

Lê Phương Quyên tốt nghiệp loại Giỏi, chương trình Chất lượng cao, ngành Kinh doanh Quốc tế, trường ĐH Ngoại thương.

Sau khi tốt nghiệp, thay vì tiếp tục gắn bó với ngành logistics đầy hứa hẹn, Phương Quyên đã có bước chuyển hướng sự nghiệp táo bạo sang lĩnh vực truyền thông, dẫn chương trình và sáng tạo nội dung.

Phương Quyên chia sẻ, dù xuất phát điểm từ ngành logistics, nhưng các hoạt động ngoại khóa đã giúp cô nhận ra đam mê thật sự của bản thân. Việc đứng trước đám đông, kết nối và lan tỏa thông điệp mới là nơi cô tìm thấy niềm hạnh phúc và năng lượng cống hiến.

Trước khi bén duyên với truyền thông, Phương Quyên đã có khoảng hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực logistics và xuất nhập khẩu.

Hành trình của Lê Phương Quyên tại các cuộc thi sắc đẹp đã giúp cô khẳng định bản thân và tự tin hơn với lựa chọn của mình. Cô từng giành danh hiệu Á khôi 1, cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương, năm 2023, một sân chơi giúp cô rèn luyện kỹ năng trình diễn và giao tiếp.

Đặc biệt, việc lọt vào Top 10 Miss World Vietnam 2025 là một dấu mốc quan trọng, đưa tên tuổi của Phương Quyên đến gần hơn với mọi người. Tại đấu trường nhan sắc danh giá này, cô không chỉ khẳng định vẻ đẹp ngoại hình, mà còn tỏa sáng với trí tuệ và tấm lòng nhân ái: Phương Quyên vinh dự lọt Top 5 "Người đẹp Nhân ái", với dự án "Sắc hồng vùng cao" và Top 8 "Người đẹp Bản lĩnh".

Đối với Phương Quyên, thành tích không chỉ là danh hiệu, mà còn là những trải nghiệm giúp cô trưởng thành hơn mỗi ngày. Cô xem mỗi cuộc thi, mỗi giải thưởng là một cơ hội để học hỏi, khám phá bản thân và phát triển kỹ năng.

Hành trình của Lê Phương Quyên tại các cuộc thi sắc đẹp đã giúp cô khẳng định bản thân và tự tin hơn với lựa chọn của mình.

Là một người trẻ năng động, Phương Quyên luôn yêu thích khám phá và học hỏi những điều mới. Bên cạnh niềm đam mê với MC, truyền thông, truyền hình, cô còn rất tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Điều khiến Phương Quyên hạnh phúc nhất, chính là được kết nối với mọi người thông qua những câu chuyện tích cực. Cô tin rằng, truyền thông không chỉ mang đến thông tin, mà còn có thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp và tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội. Đó là động lực lớn thúc đẩy cô dấn thân vào con đường này.

Bên cạnh niềm đam mê với MC, truyền thông, truyền hình, Phương Quyên còn rất tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Việc quyết định từ bỏ một công việc ổn định để theo đuổi đam mê, không phải là điều dễ dàng. Phương Quyên thừa nhận, đây là khó khăn lớn nhất mà cô phải đối mặt. "Có thời điểm, mình lo lắng vì phải bắt đầu lại gần như từ con số 0, học những kỹ năng mới và chấp nhận nhiều thử thách hơn", cô tâm sự.

Tuy nhiên, điều giúp cô vượt qua những lo lắng và thử thách đó chính là tinh thần học hỏi không ngừng, không ngại bắt đầu muộn hay chưa giỏi, chỉ cần mỗi ngày đều tốt hơn chính mình của ngày hôm qua. Quan điểm này thể hiện sự kiên trì, bản lĩnh và ý chí cầu tiến của một người trẻ dám dấn thân. Phương Quyên tin rằng: “Đôi khi, điều quan trọng không phải là bắt đầu đúng ngay từ đầu, mà là đủ dũng cảm để lựa chọn điều khiến mình hạnh phúc".

Hình ảnh mà Phương Quyên hướng đến là một người trẻ bản lĩnh, chuyên nghiệp, có tri thức và có trách nhiệm với cộng đồng.

Trong thời gian tới, Phương Quyên đặt ra mục tiêu phát triển nghiêm túc trong lĩnh vực MC, truyền hình và sáng tạo nội dung. Cô muốn xây dựng hình ảnh một người dẫn chương trình chuyên nghiệp, có tri thức và khả năng truyền cảm hứng.

Đồng thời, Phương Quyên sẽ tiếp tục thực hiện những dự án cộng đồng liên quan đến giáo dục và sức khỏe dành cho phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là ở những vùng khó khăn.

Hình ảnh mà Phương Quyên hướng đến là một người trẻ bản lĩnh, chuyên nghiệp, có tri thức và có trách nhiệm với cộng đồng. Cô hy vọng, không chỉ được nhớ đến bởi những thành tích, mà còn bởi những giá trị tích cực cô có thể lan tỏa.

(Ảnh: NVCC)