TPHCM sôi động với 2 đại sự kiện kín khách trong đêm Chung kết World Cup 2026

Chung kết World Cup 2026, không khí tại TPHCM trở nên bùng nổ khi quy tụ hai sự kiện lớn, thu hút đông đảo du khách cùng người hâm mộ bóng đá đến trải nghiệm và hòa mình vào lễ hội.

Đó là chương trình “24H Trọn Vẹn Cảm Xúc cùng Coca-Cola” tại Công viên bờ sông (phường An Khánh). Trong suốt 24 tiếng đồng hồ liên tục, khán giả tham dự đã có cơ hội trải nghiệm hàng loạt hoạt động thể thao, giải trí và tương tác cộng đồng ấn tượng được thiết kế riêng cho mùa FIFA World Cup.

Sự kiện quy tụ đa dạng các khu vực như vận động thể chất, không gian giao lưu, khu thưởng thức ẩm thực quốc tế phong phú… và trình diễn âm nhạc sôi động. Chương trình thu hút hàng chục ngàn người tới trải nghiệm, hòa mình vào không khí bóng đá cuồng nhiệt và theo dõi trận cầu chung kết đỉnh cao giữa Tây Ban Nha - Argentina qua màn hình LED cỡ lớn lên tới 1.000 m².

Còn tại khuôn viên The Gangs Central trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ, sự kiện “Cheers to Bars” do AB InBev triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam cũng thu hút lượng lớn khán giả đến kín chỗ.

Tôn vinh những không gian kết nối cộng đồng, “Cheers to Bars” mang thông điệp về những khoảnh khắc tuyệt vời sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi được sẻ chia cùng nhau. Gắn liền với FIFA World Cup 2026 – mùa giải được mong đợi nhất hành tinh, chuỗi hoạt động “Cheers to Bars” đã nhanh chóng trở thành điểm hẹn lý tưởng để hàng ngàn khán giả tới vui chơi, theo dõi trận đấu...