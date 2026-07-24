Từ bỏ lối mòn truyền thống, biến tri thức trở thành bệ phóng đam mê

SVO - Thay vì chọn con đường sự nghiệp an toàn sau khi rời ghế nhà trường, Huỳnh Thị Hồng An (sinh năm 2004) quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, để sống trọn với ước mơ đứng trước ống kính. Hành trình trở lại với nghề người mẫu ảnh, sau 3 năm ưu tiên cho giảng đường đầy rẫy những thử thách, nhưng với An, đó là trải nghiệm đắt giá để biến những kiến thức truyền thông đã học được, thành lợi thế cạnh tranh khác biệt, định hình nên một thế hệ người mẫu trẻ giàu tri thức và bản lĩnh.

Thay vì chọn con đường sự nghiệp truyền thống, Huỳnh Thị Hồng An quyết định rẽ hướng để theo đuổi đam mê người mẫu ảnh từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp ngành Truyền thông Đa phương tiện, trường CĐ Văn Lang Sài Gòn.

Sau khi tốt nghiệp ngành Truyền thông Đa phương tiện, Hồng An lựa chọn theo đuổi đam mê người mẫu ảnh từ nhỏ.

Đối với Hồng An, việc đứng trước ống kính không chỉ là cơ hội để cô thử sức với nhiều phong cách, không ngừng làm mới bản thân, mà còn là hành trình rèn luyện sự tự tin và khám phá những giới hạn mới. Hồng An quan niệm, vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn được tạo nên từ sự chân thành, bản lĩnh và nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người.

Quyết định theo đuổi nghề mẫu ảnh không đồng nghĩa với việc Hồng An bỏ lại kiến thức đã học. Ngược lại, ngành Truyền thông Đa phương tiện mang lại cho cô lợi thế lớn. An cho biết, những kiến thức về bố cục hình ảnh, màu sắc, ánh sáng, truyền thông, xây dựng hình ảnh cá nhân và tư duy sáng tạo, đã giúp cô hiểu rõ hơn giá trị của mỗi bức ảnh, cũng như cách tạo nên một sản phẩm có tính thẩm mỹ và truyền tải được thông điệp.

Nhờ vậy, Hồng An sở hữu cái nhìn toàn diện về quy trình sản xuất hình ảnh chuyên nghiệp thay vì chỉ đơn thuần là người mẫu trước ống kính. Cô tin rằng, sự kết hợp giữa đam mê, kiến thức và nỗ lực sẽ là bệ phóng vững chắc để bản thân tiến xa hơn trên con đường đã chọn.

Đối với Hồng An, việc đứng trước ống kính không chỉ là cơ hội để thử sức với nhiều phong cách, làm mới bản thân, mà còn là hành trình rèn luyện sự tự tin và khám phá những giới hạn mới.

Dù khởi đầu khó khăn và từng tự ti do thiếu kinh nghiệm tạo dáng, biểu cảm, nhưng cô không bỏ cuộc. Hồng An chọn cách học hỏi từ thế hệ đi trước, tiếp thu góp ý và tự rèn luyện diễn xuất qua các video trên mạng. Mỗi lần hợp tác cùng ê kíp mới, hay thử nghiệm phong cách khác biệt đều là cơ hội để cô trưởng thành. Hồng An khẳng định, yếu tố quyết định thành công không phải xuất phát điểm, mà là lòng kiên trì theo đuổi đam mê.

Với sự quyết tâm, Hồng An nhanh chóng xây dựng được một profile cá nhân và có những cơ hội làm việc nhất định từ sớm. Nhưng khi phải đứng trước lựa chọn giữa việc vừa học, vừa làm mẫu ảnh, Hồng An đã đưa ra quyết định: Tạm dừng công việc để tập trung hoàn thành chương trình học. Bởi với cô, việc học luôn được đặt lên hàng đầu và là nền tảng quan trọng. Vì kiến thức và tri thức sẽ là hành trang giúp cô phát triển bền vững trong tương lai.

Hồng An quan niệm, vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn được tạo nên từ sự chân thành, bản lĩnh và nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người.

Sau 3 năm trở lại với công việc người mẫu ảnh, Hồng An gần như phải bắt đầu từ “con số 0”. Cô vừa phải rèn luyện lại sự tự tin, kỹ năng tạo dáng và biểu cảm trước ống kính, vừa phải chủ động kết nối lại các mối quan hệ cũ, tham gia nhiều buổi chụp để làm mới portfolio.

Dù đối mặt với thử thách không nhỏ, Hồng An khẳng định, bản thân chưa bao giờ hối hận về lựa chọn khi ấy. Việc hoàn thành chương trình học mang lại cho cô tri thức, sự trưởng thành và góc nhìn sâu sắc hơn để theo đuổi đam mê một cách nghiêm túc. Với Hồng An, hành trình xây dựng lại hình ảnh cá nhân chính là trải nghiệm đắt giá giúp cô rèn luyện bản lĩnh, sự kiên trì và thêm trân trọng cơ hội nghề nghiệp hiện tại.

Hồng An nhắn nhủ: "Nếu đã có một ước mơ, hãy mạnh dạn thử sức. Đừng sợ mình chưa đủ giỏi, vì ai cũng có một điểm xuất phát. Chỉ cần luôn cố gắng và không ngừng học hỏi, bạn sẽ dần tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Phải bắt đầu, mới biết bạn đi đến đâu và sẽ đi được bao xa".

Sự kết hợp giữa đam mê, kiến thức và nỗ lực sẽ là bệ phóng vững chắc để Hồng An tiến xa hơn trên con đường đã chọn.

Dự định trong thời gian tới, Hồng An sẽ tập trung trau dồi kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm để thử sức tại một cuộc thi sắc đẹp hoặc người mẫu, trong 1–2 năm tới, nhằm bước ra khỏi vùng an toàn. Về lâu dài, cô hướng đến hình ảnh một người mẫu trẻ chuyên nghiệp, phong cách, được công nhận bởi thái độ làm việc nghiêm túc và tinh thần cầu tiến.

Hồng An khẳng định, yếu tố quyết định thành công không phải xuất phát điểm, mà là lòng kiên trì theo đuổi đam mê.

Động lực lớn nhất của Hồng An là câu nói nổi tiếng của Steve Jobs: "The only way to do great work is to love what you do" (Cách duy nhất để làm nên những điều tuyệt vời là yêu những gì bạn làm). Sau thời gian tạm gác đam mê làm mẫu ảnh để tập trung học tập, cô quyết định quay lại con đường này. Đối với Hồng An, tình yêu nghề chính là kim chỉ nam giúp cô giữ vững kiên trì, không ngừng hoàn thiện bản thân và tạo ra những giá trị tốt nhất.

(Ảnh: NVCC)