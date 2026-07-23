Đặt mục tiêu ngay từ năm thứ nhất, nữ sinh KHXH&NV tốt nghiệp sớm và trở thành thủ khoa đầu ra

SVO - Đặt mục tiêu dẫn đầu ngay từ năm thứ nhất, Dương Thị Thảo Vân đã xuất sắc hoàn thành sớm chương trình đại học sau 3,5 năm và trở thành thủ khoa đầu ra ngành Quan hệ công chúng, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội). Phía sau thành tích ấy là hành trình nỗ lực đáng nể, khi có những thời điểm, Thảo Vân cùng lúc gánh vác ba công việc khác nhau, sẵn sàng dấn thân vào mọi thử thách để biến áp lực thành giá trị thực tiễn.

Đặt mục tiêu thủ khoa đầu ra ngay từ năm thứ nhất

Năm 2022, Dương Thị Thảo Vân được tuyển thẳng vào ngành Quan hệ công chúng, trường ĐH KHXH&NV nhờ đoạt giải Nhì Kỳ thi Olympic ĐHQG Hà Nội dành cho học sinh THPT. Trong kỳ tuyển sinh năm đó, Thảo Vân chỉ đăng ký duy nhất một nguyện vọng vào ngành Quan hệ công chúng - lĩnh vực Vân mong muốn theo đuổi từ sớm.

Ngay từ những ngày đầu nhập học, Thảo Vân đã tự đặt cho mình một mục tiêu đặc biệt: Khép lại quãng thời gian đại học bằng danh hiệu thủ khoa đầu ra. Lời hứa ấy không được chia sẻ với nhiều người mà lặng lẽ trở thành động lực để Vân kiên trì theo đuổi suốt 3,5 năm.

Thảo Vân (cùng mẹ) nhận khen thưởng thủ khoa từ nhà trường.

Theo nữ thủ khoa, việc đặt ra một mục tiêu đủ lớn ngay từ đầu chưa bao giờ là áp lực. Ngược lại, khi biết rõ mình muốn gì, bản thân sẽ biết cần làm gì trong từng giai đoạn để tiến gần hơn đến mục tiêu ấy. “Làm điều gì mà không có mục tiêu thì rất dễ mất động lực. Khi biết mình muốn gì, mình sẽ biết mình cần làm gì và làm vào thời điểm nào”, Thảo Vân nói.

Động lực ấy còn được nuôi dưỡng từ gia đình. Thảo Vân cho biết, bố mẹ luôn tin tưởng và ủng hộ mọi lựa chọn của con gái. Chính sự đồng hành ấy tiếp thêm quyết tâm để nữ sinh kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đặt ra, đồng thời không ngừng nỗ lực để đáp lại niềm tin của những người luôn ở bên mình.

Nữ thủ khoa cùng gia đình trong ngày tốt nghiệp đại học.

Từ đó, Thảo Vân cũng dần hình thành cho mình một triết lý sống: “Không có lựa chọn sai, chỉ có chọn và biến nó thành lựa chọn đúng”. Với Thảo Vân, điều quan trọng không phải lựa chọn ban đầu hoàn hảo đến đâu, mà là sự quyết tâm theo đuổi đến cùng để biến lựa chọn ấy trở thành điều đúng đắn nhất.

Tinh thần ấy chính là nguồn cảm hứng để Thảo Vân đặt tên cho slogan cá nhân “Thaovancandoit”. Theo nữ thủ khoa, mỗi thử thách xuất hiện đều là cơ hội để bản thân trưởng thành. Thậm chí, khi cuộc sống chưa đặt ra thử thách mới, Vân sẽ tự tạo cho mình những mục tiêu lớn hơn để tiếp tục chinh phục.

Khi việc học không chỉ gói gọn trên giảng đường

Nếu lời hứa trở thành thủ khoa là đích đến, thì điều giúp Thảo Vân tiến gần hơn tới mục tiêu là việc biết cách học phù hợp với quỹ thời gian và định hướng của bản thân. Suốt 3,5 năm đại học, tân cử nhân không chỉ học mà còn đi làm, tham gia hoạt động ngoại khóa và nhiều cuộc thi học thuật.

Từ năm thứ ba, Thảo Vân vừa làm việc toàn thời gian, vừa sắp xếp lịch học vào buổi tối và cuối tuần để hoàn thành chương trình đúng tiến độ. Thay vì đăng ký môn học theo cảm tính, Vân bắt đầu xây dựng kế hoạch cho cả chặng đường đại học: Chủ động nghiên cứu chương trình đào tạo, cân nhắc số tín chỉ, hình thức đánh giá và mức độ khó của từng học phần. Những môn thi viết, vấn đáp và tiểu luận được cô sắp xếp xen kẽ để tránh dồn áp lực vào cùng một học kỳ; các học phần chuyên ngành nặng được ưu tiên học ở năm thứ ba, năm thứ tư, khi bản thân đã có nền tảng kiến thức và trải nghiệm thực tế từ công việc.

“Học quá nặng trong một kỳ thì rất khó duy trì kết quả tốt. Mình thường đăng ký khoảng 20 - 22 tín chỉ, nếu có thêm học phần thể chất thì tối đa khoảng 26 tín chỉ. Quan trọng là phải hiểu quỹ thời gian và khả năng của mình đến đâu để lựa chọn khối lượng phù hợp”, nữ thủ khoa chia sẻ.

Không chỉ chú trọng điểm số, Thảo Vân còn chủ động dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa để rèn luyện kỹ năng, tích lũy điểm rèn luyện và gia tăng cơ hội nhận học bổng. Theo nữ thủ khoa, việc phân bổ hợp lý mục tiêu học tập và hoạt động trong suốt 3,5 năm giúp cô duy trì sự ổn định, thay vì chỉ dồn sức vào từng học kỳ.

Thảo Vân được tuyên dương trong Lễ Tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở", năm 2025.

Dẫu vậy, hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng. Có những học kỳ không đạt học bổng, Thảo Vân từng hoài nghi liệu mình còn cơ hội trở thành thủ khoa hay không. Cũng có thời điểm cô vừa đảm nhận nhiều công việc, vừa tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, dự án xã hội và hoạt động chuyên môn khiến quỹ thời gian gần như không còn trống.

“Có thời gian, mình làm đến ba công việc cùng lúc. Có những môn chỉ còn một, hai ngày để ôn trước khi thi nên mình rất sợ, sợ bản thân bị điểm kém”, nữ thủ khoa nhớ lại.

Thế nhưng, thay vì trông chờ vào những ngày “nước rút” cuối kỳ, Thảo Vân luôn cố gắng giữ điểm chuyên cần, hoàn thành tốt các bài giữa kỳ và chủ động hệ thống kiến thức ngay sau mỗi buổi học. Nhờ vậy, giai đoạn ôn thi chỉ còn là lúc tổng hợp và củng cố những gì đã tích lũy trước đó.

Bên cạnh việc học trên giảng đường, Thảo Vân cũng luôn coi trải nghiệm thực tế là một phần không thể thiếu trong quá trình học tập. Theo nữ thủ khoa, đặc thù của ngành Quan hệ công chúng là kiến thức chỉ thực sự có giá trị khi được áp dụng vào công việc. “Nếu chỉ học lý thuyết mà không áp dụng, không cập nhật thực tế thì chắc chắn sẽ không làm được việc”, Thảo Vân bày tỏ.

Không dừng lại ở việc học trên lớp, Thảo Vân chủ động tìm kiếm cơ hội va chạm nghề nghiệp ngay từ năm thứ nhất. Từ những công việc đầu tiên như tổ chức sự kiện hay viết nội dung, cô dần mở rộng sang lập kế hoạch truyền thông, quản trị dự án và nhiều đầu việc khác trong lĩnh vực PR. Song song với công việc tại doanh nghiệp, cô chủ động xây dựng các nền tảng nội dung cá nhân trên mạng xã hội để vừa rèn luyện kỹ năng, vừa chia sẻ kinh nghiệm học tập và lan tỏa những điều tích cực tới các bạn trẻ.

Theo Thảo Vân, lĩnh vực truyền thông đang thay đổi rất nhanh dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) và sự dịch chuyển của thị trường lao động. Vì vậy, người học không thể chỉ dừng lại ở kiến thức trên giảng đường mà cần liên tục cập nhật kỹ năng mới, tích lũy trải nghiệm thực tế để thích ứng với nghề.

“AI phát triển, doanh nghiệp cũng tinh gọn nhân sự nhiều hơn. Nếu không tự trang bị cho mình những kỹ năng cốt lõi thì việc bị thay thế hoàn toàn có thể xảy ra”, Thảo Vân nói. Chính vì vậy, với cô, việc học chưa bao giờ chỉ để vượt qua các kỳ thi mà quan trọng hơn là tạo ra giá trị trong thực tiễn: “Mình luôn muốn vừa học vừa làm để những kiến thức trên giảng đường được áp dụng ngay vào công việc và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn”.

Danh hiệu thủ khoa là cột mốc để bắt đầu những mục tiêu mới

Khép lại 3,5 năm tại trường ĐH KHXH&NV, điều khiến Thảo Vân hạnh phúc nhất không chỉ là những thành tích đạt được, mà còn là việc hoàn thành lời hứa cô đã âm thầm đặt ra với chính mình từ năm 2022.

Sau khi tốt nghiệp, Thảo Vân cho biết, cô sẽ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực truyền thông, đồng thời dành thời gian phát triển các nền tảng mạng xã hội cá nhân để chia sẻ kinh nghiệm học tập, định hướng nghề nghiệp và những trải nghiệm phát triển bản thân tới các bạn trẻ còn đang loay hoay tìm hướng đi trên hành trình trưởng thành.

“Mình rất thích giáo dục và các hoạt động xã hội. Thông qua kênh TikTok, mình có cơ hội lắng nghe rất nhiều câu chuyện khác nhau. Nếu những điều mình từng trải qua có thể giúp ai đó tự tin hơn hay có thêm động lực thì mình thấy điều đó rất ý nghĩa”, Thảo Vân chia sẻ.

Thảo Vân mong muốn tiếp tục học hỏi và chinh phục những mục tiêu mới sau khi tốt nghiệp.

Không dừng lại ở tấm bằng cử nhân, nữ thủ khoa cho biết, cô đang tiếp tục học thêm các ngoại ngữ mới, đồng thời tìm hiểu những chương trình đào tạo sau đại học để chuẩn bị cho một lời hứa mới - một chặng đường mới. Với Thảo Vân, tốt nghiệp đại học không phải dấu chấm hết của việc học mà chỉ là một cột mốc mở đầu cho hành trình phát triển phía sau.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, Thảo Vân tin rằng, thành tích học tập hay danh hiệu thủ khoa chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành nền tảng để bản thân tiếp tục tiến về phía trước. Đúng như tinh thần của "Thaovancandoit", Thảo Vân luôn xem mỗi thử thách là một cơ hội để trưởng thành, miễn là đủ dũng cảm bắt đầu và kiên trì theo đuổi đến cùng.

Ảnh: NVCC