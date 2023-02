Nhìn từ siêu hit 'See tình' của Hoàng Thùy Linh: Nghệ sĩ Việt cần gì để không chỉ là một hiện tượng?

SVVN - Bản hit 'See tình' của Hoàng Thùy Linh vừa có cú viral bùng nổ khắp mạng xã hội quốc tế. Đó là một tín hiệu đáng mừng của nhạc Việt trong năm 2023. Nhưng nhìn từ thành công này của 'See tình' hay các bản 'hit' viral khắp mạng xã hội khác thì liệu nghệ sĩ Việt thế hệ mới liệu có nhiều cơ hội hơn tiếp cận âm nhạc thế giới và người nghệ sĩ để đi đường dài thì cần gì để không dừng lại là một hiện tượng?

Những ‘chú ngựa ô’ vượt rào cản ngôn ngữ

See tình của Hoàng Thùy Linh tiếp tục có cú gây bùng nổ truyền thông, khi ca khúc này viral khắp mạng xã hội trong nước và thế giới. Nằm trong album LINK đã ra mắt năm 2022, See tình do Hoàng Thùy Linh thể hiện, được sản xuất bởi nhóm DTAP. Không chỉ ở Việt Nam, ca khúc nổi tiếng ở nhiều quốc gia khác, đặc biệt là châu Á. Hàng loạt người nổi tiếng Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ… thời gian qua đã cover hoặc nhảy theo giai điệu bài hát. Trước đó, Hoàng Thùy Linh cũng có bản ‘hit’ Kẻ cắp gặp bà già nằm trong 'Top những bài hát được viral nhất nhì V-pop' trên diện quốc tế.

Bài hát Hai phút hơn của rapper Pháo và Masew không chỉ giúp cô gái này ghi dấu ấn trong làng nhạc Việt mà còn cực kỳ phủ sóng mạng xã hội quốc tế. Đây cũng là ‘đối thủ’ của See tình về mức độ phủ sóng trên mạng tại thị trường quốc tế. Bản nhạc này còn viral đến mức được nhóm nữ đình đám K-pop Aespa nhảy trên nền nhạc này.

‘Con cưng quốc tế’ Quang Hùng MasterD cũng bỏ túi ‘siêu hit’ Dễ đến dễ đi, đưa nam ca sĩ này lên một vị trí mới. Ca khúc này có giai điệu bắt tai, vẫn chưa từng ngừng 'hot' dù đã ra mắt được hơn 2 năm. Bài hát không chỉ khiến khán giả Việt mà cả các TikToker Trung Quốc, Thái Lan cũng rất yêu thích, cover rất nhiều. Thậm chí, Quang Hùng MasterD còn sở hữu lượng fan quốc tế hùng hậu với sức hút của bản nhạc này.

Tình bạn diệu kỳ của AMEE, Ricky Star và Lăng LD cũng tạo được ‘dư chấn’ trên mạng xã hội quốc tế với đoạn nhạc ‘nghe là dính’. Tại thị trường Hoa ngữ, bài hát này được các ‘sao’ chọn để ‘đu trend’. Giọng ca Tăng Duy Tân cũng góp mặt trong danh sách này với 3 ca khúc Dạ vũ, Bên trên tầng lầu và Ngây thơ. Các ca khúc của nam ca sĩ đều được sử dụng rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đạt hàng tỷ lượt xem. Nhà sản xuất trẻ Thịnh Hồ cùng dàn rapper tài năng Renja, Slow T, Kain, Sugar Cane và nhất là Lil Wuyn cũng tạo dấu ấn với ‘hit’ Phi hành gia. Đoạn hook "ABCDE" của bài hát này "gây bão" khắp các nền tảng, đến nỗi nhiều người nghe Việt cứ nghĩ đây là sản phẩm của nghệ sĩ nước ngoài.

Điểm chung của đa số các ca khúc Việt viral trên nền tảng TikTok nói riêng, mạng xã hội thế giới nói chung chính là ‘bắt tai’ bởi một phiên bản remix từ bản nhạc gốc. Các ca khúc đều ‘bắt trend’ từ đoạn nhạc cắt 15 đến 30 giây, trong ‘chiếc áo’ hoàn toàn mới. Những sản phẩm viral quốc tế có phần lời dễ nghe cùng phần melody cuốn hút. Sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội đã trở thành ‘công cụ’ hỗ trợ đưa các ca khúc này ra khỏi biên giới V-pop.

Theo thống kê từ We are social, các ứng dụng mạng xã hội và xem video hiện tại phổ biến nhất trong tập người dùng từ 16 - 64 tuổi tại Việt Nam. Đây là độ tuổi dàn trải rộng để nhiều thể loại nhạc cũng có cơ hội bùng nổ và được đón nhận. Đoạn video 15 giây đến 30 giây ngắn của TikTok đã thực sự làm nên cuộc cách mạng cho nhạc Việt. Thậm chí, sức ảnh hưởng của mạng xã hội này có thể đưa một người vô danh trở nên nổi tiếng, đưa một ca khúc cũ trở nên viral trở lại và thay đổi số phận của người nghệ sĩ.

Viral trên mạng xã hội có là ‘con dao hai lưỡi’?

Thành công của một sản phẩm âm nhạc dù ở nền tảng hay phương thức nào cũng đều mang đến nhiều điều cho nghệ sĩ nhưng cũng có những mặt chưa được để giữ tên tuổi của họ phát triển bền vững. Sản phẩm được chú ý với một phiên bản được remix từ bài hát gốc thì nghệ sĩ có vui không?

Trong lần ra mắt album LINK, Hoàng Thùy Linh cũng từng chia sẻ về sự bùng nổ của See tình nhưng từ một bản phối khác: “Đối với tôi, khi mà “sinh một đứa con” ra thì chỉ mong muốn “nó” khỏe mạnh, dù ở bất cứ đâu. Với âm nhạc cũng thế, mình cũng không nên đề cao tất cả những thứ đã mang đến cho đại chúng. Có thể cách này như việc bước qua một cánh cổng, có người dám, có người chần chừ và không dám. Nhưng tôi là một người khá cởi mở, chỉ mong âm nhạc của mình sẽ đến được với tất cả mọi người. Tôi cũng không hiểu tại sao ca khúc lại được yêu thích đến vậy và dù bằng cách nào tôi cũng tự hào”.

Producer gen Z Thịnh Hồ cho rằng, TikTok nói riêng hay mạng xã hội nói chung hiện đang là ‘con dao hai lưỡi’ đối với một bài nhạc cũng như là nghệ sĩ. Đó là kênh truyền thông rất hiệu quả vì số lượng người dùng lớn, đánh mạnh vào âm nhạc, có tính viral nhanh chóng. Nhưng cũng có những mặt hại như: Vấn đề bản quyền âm nhạc, vì các nền tảng này không mạnh tay về bản quyền, nên có rất nhiều người dùng sử dụng âm nhạc với mục đích không đúng để quảng bá cho cá nhân người dùng và những mục đích khác. Vì tính dễ viral mà nhiều nghệ sĩ sẽ làm sản phẩm của họ hướng đến mục tiêu "ăn người dùng TikTok trước rồi ăn người nghe nhạc thực thụ sau", khiến cho âm nhạc cứ chạy theo xu hướng, bị mất tính nghệ thuật.

Quang Hùng MasterD đã từng nhận định, chuyện tạo ‘hit’ là việc không ai nói trước được cả. Đôi lúc, bài của ca sĩ không được nhiều người biết tới, nhưng các bạn sáng tạo nội dung ở trên các nền tảng khác lại làm tốt được vai trò đó và còn kết hợp với bài hát nghe rất bắt tai thì tự nhiên nó thành 'trend'. Nam ca sĩ cũng chỉ ra, làm nghệ thuật chỉ để có ‘hit’ thôi, hay quan trọng là để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua những bài hát? Với nam ca sĩ, sản phẩm đã làm tốt thì sẽ được khán giả công nhận.

Các ca khúc viral trong nước hay quốc tế chỉ mang tính nhất thời, không có ‘đời sống’ kéo dài và dễ rơi vào quên lãng khi có một xu hướng mới thịnh hành hơn. Một ca khúc viral trên TikTok hay mạng xã hội chưa thể đánh giá được gì với đường dài của ca sĩ hay nhà sản xuất. Ngược lại, họ phải biết tận dụng 'sức nóng' của sự viral bài hát của mình lấy đà cho những dự án tiếp theo. Bên cạnh đó, người dùng mạng hầu hết chỉ quan tâm đến bài nhạc đang viral chứ ít khi tìm hiểu đến người ca sĩ hay người sản xuất của bài hát đó. Đôi khi, bài hát được biết đến chỉ là một đoạn cắt vài chục giây, chứ không tạo được ‘cú hích’ lớn cho người làm nhạc. Ngoại trừ Hoàng Thùy Linh, vốn đã tạo dựng được dấu ấn âm nhạc và có vị thế ở trong nước, còn chủ nhân các ca khúc viral trên mạng khác đều chỉ dừng lại ở mức hiện tượng.

Do đó, việc chạy theo xu hướng, sản xuất sản phẩm mang tính thời vụ, làm nhạc remix hợp trend của mạng xã hội chỉ nên ‘lấy ngắn nuôi dài’. Producer Thịnh Hồ nói thêm: “Là một nhà sản xuất âm nhạc, phát triển sự nghiệp lâu dài có thể luôn tạo ra cái mới, giữ lại tính nghệ thuật vốn có, làm sản phẩm hướng đến người nghe nhạc thuần tuý. Thật ra, sẽ không có công thức chính xác cho việc làm nhạc để tạo ra được hiệu ứng viral. Nhưng sẽ có những điều kiện cần có cho một bài nhạc nếu muốn viral như: Giai điệu bắt tai, một vài câu hát dễ nhớ mang ấn tượng mạnh, đề cập đến các vấn đề mà xã hội đang quan tâm tại thời điểm ra mắt”.

CEO Nguyễn Cảnh Trung là người đứng sau các chiến dịch truyền thông góp phần làm nên thành công của nhiều ca sĩ V-pop như Hoàng Thùy Linh, Binz, Karik, Đức Phúc… nhìn nhận, âm nhạc của nghệ sĩ Việt giờ không chỉ gói gọn trong bài hát, hình ảnh mà còn phụ thuộc rất nhiều vào social media.

Theo quan sát của Nguyễn Cảnh Trung, điều này là không nên, vì âm nhạc nên phụ thuộc vào nội lực của nghệ sĩ. Những chiến lược truyền thông chỉ là một công cụ để lan tỏa sản phẩm của nghệ sĩ. Nếu nội lực và định hướng nghệ sĩ chưa có thì rất là phí tiền, khi đó, mọi kế hoạch truyền thông mạng xã hội đều chỉ là lớp vỏ vô nghĩa.